Will Smith pide disculpas a Chris Rock: «Me siento como un mierda»

Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor estadounidense publicó este viernes un vídeo en el que pide disculpas por su “comportamiento inaceptable” y ofrece a su compañero hablar cuando este quiera.

«Me siento como un mierda», apunta el actor en el vídeo, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Óscar a finales de marzo pasado -Smith ya había pedido perdón en un mensaje en Instagram el día después del suceso-.

«Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar», apuntó el actor.

«Hiciste muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder», continúa.

Agregó que ese momento estaba confundido y por eso no se disculpó.

Además, Smith dirigió sus comentarios a la familia de Chris, luego de que su madre compartiera su enojo por la situación y dijo que fue como si la hubiera abofeteado en ese momento.

«Quiero disculparme con la madre de Chris», continuó. «Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y esa fue una de las cosas sobre ese momento que simplemente no me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento, así que quiero disculparme con la madre de Chris».

“Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock, teníamos una gran relación, Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable».

“Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento, y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora».

«Pero puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento».