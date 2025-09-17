William Charpantier sobre informe del CES: Es un ejercicio muy impactante y democrático

El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), William Charpantier, calificó este miércoles como un ejercicio muy impactante y democrático las conclusiones del Informe Final del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana.

Explicó que gran parte de las decisiones tomadas durante el diálogo, coordinado por el CES y que convocó a actores de los sectores empresarial, laboral, social y académico, se encuentran dentro del marco de «las leyes de gobernanza y de la relación comercial bilateral con Haití».

«El mismo tema migratorio, tú observa las decisiones que se toman para la migración laboral. El organismo del Estado que tiene la facultad para aplicar políticas públicas en materia migratoria es el Consejo Nacional de Migración, y eso está establecido en la Ley General de Migración, en sus artículos 7, 8 y 9. Pero, también, cómo contratar trabajadores inmigrantes de diferentes lugares: el artículo 36, acápite 5, de la Ley General de Migración, te establece cómo un empresario puede dirigirse a solicitar a la Dirección General de Migración esa mano de obra para la contratación en su finca», manifestó Charpantier.

De igual forma, instó a que esas decisiones sean vinculantes mediante las leyes y a que exista también un organismo encargado de garantizar su continuidad.

«Si no le damos continuidad a esto, no va a salir a camino. Incluso, la misma propuesta del expresidente Leonel Fernández es crear una especie de comité para dar seguimiento a las decisiones que se tomaron», advirtió el coordinador de Menamird.

