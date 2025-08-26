William Swaney regresa como Cónsul General de EE. UU. a RD y pide rutas para seguir explorando la “bonita isla”

William Swaney regresa como Cónsul General de EE. UU. a RD y pide rutas para seguir explorando la “bonita isla”

El Cónsul General William Swaney regresó a República Dominicana para liderar la Sección Consular en Santo Domingo, tras haber servido anteriormente en el país y con una amplia trayectoria en asuntos consulares.

«Estoy de vuelta en la hermosa República Dominicana sirviendo al gobierno de los Estados Unidos como Cónsul General. Puede que algunos me recuerden de años pasados sirviendo en esta misma Embajada», expresó el diplomático.

Swaney destacó que tiene el honor de dirigir “una de las secciones más grandes, más ocupadas y más productivas en todo el mundo”, que recibe alrededor de 2,000 visitantes al día.

En ella se asiste a ciudadanos estadounidenses con pasaportes, reportes de nacimientos y situaciones urgentes, además de manejar los procesos de visas de no inmigrantes. Solo el año pasado se emitieron cerca de 200,000 visas.

En un tono cercano, también compartió su entusiasmo por seguir explorando el país: “Estoy muy contento de poder seguir explorando esta bonita isla en dos ruedas. Entonces, favor de enviar sus sugerencias de dónde debo ir durante mi asignación”.

Finalmente, agradeció a sus socios dominicanos e instituciones que colaboran asistiendo a sus ciudadanos.

