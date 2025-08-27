Willson Contreras suspendido seis juegos: así fue el polémico altercado con umpire 

Willson Contreras suspendido seis juegos: así fue el polémico altercado con umpire 

Willson Contreras ha sido suspendido seis juegos por su arrebato del lunes por la noche, tras ser declarado out por strikes y expulsado de un partido contra los Piratas.

Las Grandes Ligas también le impusieron una multa no revelada por el incidente.

La suspensión de Contreras debía comenzar el martes por la noche, cuando los Cardenales recibieran a los Piratas en el segundo juego de una serie de cuatro, pero el primera base de los Cardenales apeló la decisión y no cumplirá ninguna parte de la pena hasta que se resuelva el proceso de apelación.

Contreras se vio involucrado en una escena desenfrenada el lunes por la noche cuando estalló contra el árbitro del home y tuvo que ser contenido por el mánager Oli Mármol y otros miembros del personal de los Cardenales.

Contreras golpeó su casco contra el suelo y, mientras el entrenador de banca Daniel Descalso lo acompañaba fuera del campo, el jugador de los Cardenales se giró, lanzó su bate hacia el home y golpeó al entrenador de bateo Brant Brown.

Continuó la escena lanzando un cubo de chicle desde el dugout de los Cardenales al campo.

El jefe de equipo, Jordan Baker, le dijo a un reportero después del partido que Contreras y Mármol, quien también fue expulsado, habían hecho comentarios «vulgares» y dijeron que Contreras había hecho contacto con el árbitro del home.

Contreras expresó remordimiento por golpear a Brown con el bate cuando habló con los periodistas después del juego del lunes.

En cuanto a las acusaciones de haberle dicho algo al árbitro, no estuvo de acuerdo.

«Me di la vuelta y me echó, sin ningún motivo. Parece que escuchó algo que dije, pero no lo dije», afirmó.

