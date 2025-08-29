Willy Adames sopló 2 HR y remolcó tres en triunfo SF

El dominicano Willy Adames es felicitado por el coach de la tercera, tras pegar su segundo jonrón.

Cubs 3

San Francisco 4

San Francisco (AP)- Willy Adames conectó dos jonrones, Jung Hoo Lee impulsó la carrera de la victoria con un sencillo en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco vencieron el jueves 4-3 a los Cachorros de Chicago para completar una barrida de tres juegos.

Es el cuarto juego de Adames con más de un jonrón en la temporada, convirtiéndose en el primer jugador de los Giants en lograrlo desde el rey de los jonrones, Barry Bonds, en 2004.

Fue la décima victoria de los Giants ante los Cubs en esta temporada y extendieron su racha ganadora a cinco juegos.

La ofensiva de San Francisco no hizo mucho más allá de los jonrones de Adames hasta el noveno.

El dominicano Adames bateó dos jonrones, anotó dos carreras y remolcó tres anotaciones. Rafael Devers pegó un hit y una anotada.

ARIZONA 6

CERVECEROS 4

Milwaukee (AP)- Los Diamondbacks de Arizona castigaron con seis carreras al abridor de Milwaukee, José Quintana, y recibieron una apertura efectiva de Nabil Crismatt en una victoria por 6-4 sobre los Cerveceros el jueves, obteniendo una división de la serie de cuatro juegos con el mejor equipo de las Grandes Ligas.

Crismatt (2-0), en su tercera apertura de su carrera, permitió ocho hits y cuatro carreras (dos limpias) en 5 2/3 entradas. El lanzador derecho de 30 años otorgó una base por bolas y ponchó a dos, lanzando 60 de sus 85 lanzamientos como strikes.

Marlins 7

Mets de Nueva York 4

Nueva York (AP) — Los costosos errores del primera base Pete Alonso y del jardinero izquierdo Brandon Nimmo ayudaron a los Marlins de Miami a anotar tres carreras sucias en la séptima entrada de una victoria de 7-4 el jueves por la noche sobre los descuidados Mets de Nueva York.

Nimmo pegó doble de dos carreras en la primera entrada y Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la quinta, empatando el marcador a 4 con su jonrón 30 .

El criollo Otto López dio dos hits productores para los Marlins (63-71). El quiosqueyano Agustín Ramírez se fue de 3-1 con una vuelta producida en el choque. Juan Soto, por los Mets se fue de 3-1, una anotada.