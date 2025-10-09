Wilson Camacho sobre caso La Barranquita: “Vamos a procurar justicia”

Foto/Fuente externa

El director general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, aseguró este jueves que en el caso de los cinco hombres muertos en el sector La Barranquita, Santiago, en el que están involucrados 11 agentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público garantizará verdad, justicia y responsabilidad.

Camacho aseguró que van a «procurar que estén todas las evidencias que se utilizaron para cometer esos hechos».

«Este es un proceso que exige verdad, justicia y responsabilidad, y desde el Ministerio Público damos garantía de que eso va a suceder, que vamos a procurar justicia», añadió.

Audiencia aplazada

El conocimiento de la medida de coerción que estaba pautado para este jueves fue aplazado para el martes 14 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

«Los representantes de los imputados solicitaron un aplazamiento a los fines de que ellos no habían conseguido los presupuestos», explicó Félix Amaury, uno de los querellantes en el caso.

Sobre el caso

Los 11 agentes fueron arrestados por su presunta vinculación con el hecho ocurrido el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, donde cinco hombres resultaron muertos durante una balacera.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando que los acusados ocultaron evidencias y obstaculizaron la investigación tras el suceso.

Wilson Camacho sobre caso La Barranquita: "Vamos a procurar justicia"
