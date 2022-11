Tras la más reciente posición del juez suspendido Juan Rodríguez Consoró, que está bajo investigación por supuestas faltas graves, señalado por el Ministerio Público, el director de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, salió al frente por las declaraciones del magistrado.

“En República Dominicana ya no hay intocables», aseveró Camacho, quien añadió que cualquier persona sobre la que el órgano acusador tenga informaciones de que ha violado la ley será investigada.

En ese sentido, Camacho aseguró que las investigaciones del Ministerio Público tienen origen en una denuncia de la Inspectoría del Poder Judicial, que solicitó al órgano persecutor que proceda a investigar al juez del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El juez del noveno juzgado de la Instrucción Juan Francisco Rodríguez Consoró, se defendió de lo que considera una “avasallante persecución” en su contra por parte del Ministerio Público.

Dijo que gracias a los principios y valores que le inculcaron sus padres ha tenido fuerzas para frenar “ las extorsiones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo”.

Manifestó que como servidor judicial que recibe un salario de los impuestos del pueblo, no se opone a ser investigado ni cuestionado; sin embargo, sostuvo que está siendo “vil e injustificadamente atacado” por el MP, que es una parte interesada en el proceso penal.

“Tenemos un Ministerio público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho”, expresó.

Agregó que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, el MP “persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces”.

Consoró reacciona

Rodríguez Consoró reaccionó así ante las informaciones que dan cuenta de que el Consejo del poder Judicial (CPJ), a solicitud de la Inspectoría general de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo suspendió de sus funciones por cuatro meses y remitió su expediente a la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), por entender que algunas de sus acciones como juez “pudieran conformar un tipo penal.

El lunes de esta semana al titular de la Pepca Wilson Camacho se le preguntó sobre el caso, y dijo que en lo que va de la investigación “hay indicios de una estructura” en la que podrían haber involucradas otras personas.

“Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la constitución, la ley, la ética, y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy, que son el inmenso temor y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorciones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo”, dice el juez en su defensa.

La reacción del magistrado Rodríguez Consoró fue dada a conocer a través de un documento público. El Pepca lo investiga desde el pasado mes de Junio.