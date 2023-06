Wilson Camacho: Ministerio Público seguirá vigilante frente a la litigación temeraria

El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que el Ministerio Público seguirá vigilante y cumpliendo con su rol, como ente acusador, ante los intentos de las defensas de algunos imputados que buscan entorpecer los procesos judiciales.



“Nosotros podemos asegurar algo, con relación a la litigación temeraria y con relación a cualquier actividad, de cualquiera de las partes, que procure entorpecer el proceso, nosotros estaremos vigilante y una vez más, sin vinculaciones personales, cumpliremos con nuestro rol”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).



Camacho respondió a los periodistas que lo abordaron a su salida del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el juez Amauri Martínez, conoció este miércoles la audiencia al abogado Enrique Vallejo Garib, a quien el Ministerio Público imputó cargos por litigio temerario, en violación al artículo 134 de la Ley 10-15, que reforma el Código Procesal Penal.

Vallejo Garib, abogado defensor del acusado Jonathan Loander Medina, recurrió además a calificativos que, aunque los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y Camacho, restaron validez, en términos personales, riñen con el buen desenvolvimiento del proceso penal y contra la solemnidad y el respeto a fiscales, jueces y a toda la sala de audiencia.



Camacho recordó a los periodistas que Vallejo Garib admitió que incurrió en un litigio temerario ante el juez, quien en su motivación también reconoció que existió ese comportamiento, al tiempo que le advirtió que no lo permitiría nuevamente.



“Lo que ha sucedido en el día de hoy por litigación temeraria hay que verlo por tres claves o momentos: en primer lugar, el procesado por litigio temerario, presentó al juez y al tribunal sus excusas, reconociendo su comportamiento inadecuado en la audiencia anterior”, sostuvo Camacho, quien estuvo acompañado en la audiencia por Berenice Reynoso y el procurador fiscal Emmanuel Ramírez.



Especificó que la acción del abogado defensor perseguía evitar que se iniciara la lectura de la acusación contra los imputados en la red de corrupción arrestados a partir de la Operación Medusa.



“El tribunal, luego de escuchar los planteamientos del Ministerio Público, en su motivación, retiene que se tuvo un comportamiento propio de la litigación temeraria, es decir, el juez reconoce que en lo que sucedió el pasado viernes hubo litigación temeraria, pero que no alcanzó el objetivo que se pretendía, que era que no se iniciara la lectura de la acusación, la cual se inició y se presentaron unas 35 páginas”, externó Camacho.



“Como consecuencia de eso, el juez no condena por litigación temeraria, a pesar que deja claro al procesado que incurrió en esta litigación temeraria y procurando el juez, en una advertencia que hace, que comportamientos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir”, señaló Camacho.



“Realmente, estas son cosas que nosotros no quisiéramos que nos quiten este tiempo”, indicó el titular de la Pepca, quien señaló que, “preferiríamos estar litigando y presentando el caso, pero la litigación temeraria es una realidad en la República Dominicana, a la que hay que hacerle frente con acciones como estas (la imputación al abogado), que procuren que eventos tan desagradables, como el que vivimos el pasado viernes no se vuelvan a repetir”, especificó el representante del Ministerio Público.