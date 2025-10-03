Wilson Camacho sobre caso de La Barranquita: «Se trató de una ejecución extrajudicial»

Wilson Camacho sobre caso de La Barranquita: «Se trató de una ejecución extrajudicial»

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, aseguró este viernes que, de acuerdo con las evidencias, asesinato a tiros de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, presuntamente a manos de 11 agentes de la Policía Nacional, se trató de una “ejecución extrajudicial”.

«Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público, hasta el momento, indican que la muerte de estas cinco personas en La Barranquita se trató de una ejecución extrajudicial», pronunció el magistrado ante los miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de la Ciudad Corazón.

Camacho señaló que los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña, realizaron diversas maniobras para intentar borrar las evidencias que los vinculan con el caso ocurrido la tarde del pasado 10 de septiembre.

«Los imputados sustrajeron los videos del hecho, sustrajeron teléfonos y han generado otras maniobras con el fin de obstruir la investigación y de ocultar la verdad», indicó.

El magistradó, además, dijo que el Ministerio Público tiene la firme decisión de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias.

«No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes y vamos a procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias», advirtió Wilson Camacho.

Leer más: Familiares de barbero abatido en Santiago denuncian ser amenazados

Aplzan coerción

De igual forma, el director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público comunicó que la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Santiago aplazó para el próximo jueves 9 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los once agentes policiales.

Explicó que el tribunal tomó la medida con el fin de que los abogados de los agentes dispongan de tiempo para estudiar el expediente acusatorio y para que los familiares de las víctimas puedan estar presentes.

«Un plazo para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público y socializar esas pruebas con sus representados», manifestó.

Lo que pide el Ministerio Público

El Ministerio Público solicita que al grupo —imputado por asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años— se le impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

La Procuraduría otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.

Seguir leyendo: Policías implicados en muerte a 5 personas en La Barranquita están en la «Carcelita» del Palacio de Justicia de Santiago

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Wilson Camacho sobre caso de La Barranquita: «Se trató de una ejecución extrajudicial»
Wilson Camacho sobre caso de La Barranquita: «Se trató de una ejecución extrajudicial»
3 octubre, 2025
Aplazan coerción contra 11 policías acusados de matar a cinco hombres en Santiago
Aplazan coerción contra 11 policías acusados de matar a cinco hombres en Santiago
3 octubre, 2025
Imputan de asociación de malhechores y homicidio voluntario a los 11 policías presos en Santiago por muerte de cinco personas
Imputan de asociación de malhechores y homicidio voluntario a los 11 policías presos en Santiago por muerte de cinco personas
2 octubre, 2025
Policías implicados en muerte a 5 personas en La Barranquita están en la «Carcelita» del Palacio de Justicia de Santiago
Policías implicados en muerte a 5 personas en La Barranquita están en la «Carcelita» del Palacio de Justicia de Santiago
1 octubre, 2025
Arrestan y revelan identidad de 11 policías vinculados a muerte de cinco hombres abatidos en Santiago
Arrestan y revelan identidad de 11 policías vinculados a muerte de cinco hombres abatidos en Santiago
30 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cosas veredes

Cosas veredes

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

Por una justicia que no le falle más a los niños

Por una justicia que no le falle más a los niños

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo