Wilson Camacho sobre SeNaSa: «En su momento estaremos en los tribunales con este proceso»

  • Ninoska Cuevas
Wilson Camacho

El procurador adjunto Wilson Camacho, reveló este jueves que la investigación sobre la denuncia de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se encuentra próxima a concluir su primera fase, y que, en su debido momento, el Miniterio Público procederá a judicializar el caso.

«En este caso iniciamos interrogatorios desde el mes de julio, estamos avanzando en esa dirección y lo que pretendemos es que en el menor tiempo posible podamos concluir esta primera parte de la investigación, y entonces judicializar el proceso», manifestó el director general de Persecución del MP ante miembros de la prensa.

Camacho señaló que el número de personas que podrían ser imputadas en el expediente variará conforme avance la investigación.

«Solo cuando judicialicemos el caso tendremos la oportunidad de ver el corte que hacemos para una primera etapa. Como ustedes saben, en más de un caso tenemos que hacer un corte para el pedimento de la medida de coerción, que luego se va ampliando para la acusación», indicó el magistrado.

Respecto a las declaraciones de Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa, quien este miércoles aseguró que su defendido está dispuesto a acudir a cualquier instancia que lo requiera, el procurador precisó: «Para nosotros, los llamados los dan las evidencias. Los llamados los da el proceso de investigación; nosotros iremos, como siempre, llamando e interrogando en la medida que la investigación así lo determine. Hay un tiempo para todos bajo el sol, y en su momento estaremos en los tribunales con este proceso«.

Seguir leyendo: Santiago Hazim da su versión sobre irregularidades en Senasa

