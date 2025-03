“Hace tiempo que hay gente aquí provocando, nacionales extranjeros, y no le damos todavía la sanción ejemplarizante que hay que darles a esos malos dominicanos”, expresó el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, al referirse a la interrupción de la Policía Nacional en la actividad del Día Internacional de la Mujer en el Parque Independencia.

El 8 de marzo, un oficial de la Policía intentó detener la actividad, argumentando que no se podía cantar en creole, idioma hablado por la comunidad haitiana.

El hecho ocurrió mientras la artista Corina interpretaba la canción “Aguacero, agua”, un canto de salve tradicional dominicano. En un video difundido en redes sociales, se escucha a un agente decir: “Si van a cantar, no van a cantar en creole”, repitiéndolo varias veces.



Gómez afirmó que el Parque Independencia es un espacio reservado exclusivamente para actos patrióticos.



“Esa ley prohíbe aquí actos que no sean puramente patrióticos y de defensa patria, eso está claramente establecido. Además, si se aplica la ley, aquí no puede entrar cualquiera en cualquier momento, tiene que contar con una autorización de la autoridad”, declaró.

También puede leer: “No vamos a parar”: feministas toman las calles en el Día Internacional de la Mujer

Reacciones al incidente

Pamela Ogando, representante del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), calificó lo sucedido como un intento de censura.



“Es inaceptable cualquier acción que limite el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica”, expresó Ogando al periódico Hoy.

El altercado no pasó a mayores

El evento, al que asistieron alrededor de 3,000 personas, tenía como propósito reivindicar los derechos de las mujeres y promover una sociedad más justa e igualitaria.



Pese a la intervención policial, la situación no escaló y la cantante Corina pudo continuar con su presentación.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd