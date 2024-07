Wilson Roa: “Nunca he sido un mercantilista en salud”

Una serie de entrevistas realizadas por la periodista Altagracia Ortiz Gómez a seis médicos conocedores del Sistema de Salud de República Dominicana hizo que algunos especialistas se refirieran a determinados trabajos. Uno de esos trabajos fue el primero, publicado en fecha 15 y 16 de este mes y cuyo entrevistado fue el doctor Wilson Roa Familia.

A las consideraciones hechas por Roa Familia se refirió con críticas y reconocimientos el presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, Arismendi Díaz Santana.

A continuación, la respuesta de Roa Familia a Díaz Santana:

“Nunca he sido mercantilista gremial ni financiero de ninguna intermediaria, ni sector público o privado mi postura siempre ha sido por convicción y compromiso social, para desarrollar un sistema de seguridad social garante del desarrollo integral del individuo y la sociedad y nunca he sido beneficiario particular del desarrollo del sistema”.

Puede leer: En la mira oficial cifras mortalidad materna; dengue

Este trabajo referido en todo caso a un análisis del sistema sus avances y propuestas para superar las debilidades, en ningún caso se hizo mención de usted, aclara Roa Familia a Díaz Santana.

“Es usted quien ha defendido siempre y ahora lo reitera a capa y espada la defensa de las intermediarias, que son justamente obstáculos para el desarrollo del sistema de salud que necesitamos los dominicanos y con su posición deja el sabor de conflictos de intereses y en eso estamos distante”, dijo Roa.

“Mi postura gremial es de derecho amparado en las leyes que rigen el sector salud y que usted no reconoce y recurre a los llamados incumplimientos de horario laboral de los médicos, le comento que el Colegio Médico ha defendido la aplicación de la ley y no hemos necesitado de su ayuda”, dijo el médico. Insiste que fuera bueno saber si usted ha cumplido el suyo y que haga un símil público con lo resultado de su trabajo para la población y los salarios devengado (puede compararlos).

“Mis criterios sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social han sido público desde antes de 1990 en que se creó la comisión de evaluación del sector salud , y que luego fue creado la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) y en esa lucha nunca lo vi a usted”.

Hay personas sin luchar en la creación de los escenarios aparecen como parte de las decisiones y nos dicen que es por pura suerte, la que nunca he tenido por mi naturaleza, otros nadan según la corriente, puntualiza el expresidente del Colegio Médico.

Refiere usted que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) tienen la función de detectar los fraudes y excesos de los prestadores, pensé que esa es una función de la Constitución y la propia ley , que le dan mandato exclusivamente a la rectoría que corresponde al gobierno.

El conocimiento lo tiene el que estudió Medicina y el dolor lo tiene el paciente, solo necesitamos regulación efectiva del gobierno, asegura el médico. “Los serviles no objetivizan y siempre están adocenados a su amo”, afirma.

Díaz Santana

Arismendi Díaz Santana,

En una entrevista de la periodista Altagracia Ortiz, el doctor Wilson Roa Familia emitió varias consideraciones que ameritan un comentario.

Defendió el criterio de que “el sistema de salud debe ser preventivo, basado en la salud de la gente”. Criticó la falta de vinculación de la seguridad social con el desarrollo del aparato productivo nacional. Y señaló una alta fragmentación del sistema de salud. Díaz Santana considera al doctor Roa un profesional ilustrado con grandes luces, pero con frecuencia opacadas por la lógica estrecha de una defensa radical del mercantilismo gremial. Una posición sindical que se resiste al cumplimiento de horarios y a la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos sin resultados tangibles para la población, publicó Hoy.

“El doctor Roa dijo que no necesitamos intermediación para darle respuesta a las necesidades de salud de la población; es necesario eliminar las aseguradoras. Es una expresión impropia, ajena totalmente a la verdad histórica, y fruto del empeño de justificar la eliminación de las ARS”.