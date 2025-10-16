Winning Point se corona campeón de la Brothers Cup 2025

Tras un año de intensa competencia y tres fases muy disputadas, el equipo Winning Point se alzó con la Gran Copa de la Brothers Cup 2025, consolidándose como el mejor equipo del circuito.

En las imágenes se puede apreciar al capitán Daniel Navarrete, junto a Carlos OttenWander, levantando las dos copas que simbolizan su logro: la Copa del Año y la Copa de la Fase 3, disputada el pasado domingo 12 de octubre. Durante esta fase se jugaron 170 partidos en 5 días para definir al ganador.

La final se jugó contra el equipo Tiempo Cancha 7, dirigido por sus capitanes Jorge Santana y Román Pichardo, quienes ofrecieron un gran nivel competitivo durante todo el torneo.

Esta edición fue una de las más reñidas en la historia del torneo. El equipo MatchBros se llevó la primera copa de fase, mientras que Aces conquistó la segunda. La tercera fase fue ganada por Winning Point, quien gracias a su consistencia a lo largo de toda la temporada y su presencia en más finales que ningún otro equipo, acumuló la mayor cantidad de puntos del año.

Con este logro, Winning Point se ha alzado como campeón del evento más codiciado de la liga de tenis senior de Santo Domingo, consolidando una temporada marcada por el alto nivel competitivo, el compromiso y la camaradería entre los equipos.

El evento es una producción de FistEvents, empresa dedicada al desarrollo de eventos deportivos. El CEO de FistEvents es Emmanuel de los Santos Cordero, quien además fue director del evento de la Brothers Cup.

Por otro lado, la Brothers Cup forma parte de la Amateur Sport Tour, cuyos eventos pueden seguirse y descargarse mediante la aplicación con el mismo nombre desde Apple Store o Google Play.