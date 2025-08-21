WNBA rompe el récord de asistencia en una sola temporada que se mantenía desde 2002

A dos semanas y media del final de la temporada regular de la WNBA, la liga ya ha batido su récord de asistencia en una sola temporada.

Las autoridades de la liga anunciaron el jueves que los 13 equipos de la liga han atraído a un total de 2.501.609 aficionados en 226 partidos esta temporada, superando la marca anterior, establecida en 2002, cuando la liga contaba con 16 equipos. La WNBA también necesitó 256 partidos para alcanzar este hito en 2002.

Puede leer: Shohei Ohtani: fuera de circulación tras fuerte pelotazo

El auge de la popularidad del baloncesto universitario femenino, impulsado inicialmente por la rivalidad entre Caitlin Clark y Angel Reese, se trasladó a la WNBA la temporada pasada, cuando Clark y Reese eran novatas. Los estadios llenos se convirtieron en la norma para Clark y las Indiana Fever.

Si bien Clark y Reese han tenido problemas esta temporada, la venta de entradas no ha disminuido gracias a la llegada de la base novata Paige Bueckers a Dallas, el interés por las Golden State Valkyries, que se están expandiendo, y la mayor cobertura televisiva.

Y después de ampliar el calendario de 40 juegos del año pasado a 44 juegos esta temporada, la WNBA está en camino de romper el récord de asistencia anterior.