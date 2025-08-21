WNBA rompe el récord de asistencia en una sola temporada que se mantenía desde 2002

  • A P
WNBA rompe el récord de asistencia en una sola temporada que se mantenía desde 2002

A dos semanas y media del final de la temporada regular de la WNBA, la liga ya ha batido su récord de asistencia en una sola temporada.

Las autoridades de la liga anunciaron el jueves que los 13 equipos de la liga han atraído a un total de 2.501.609 aficionados en 226 partidos esta temporada, superando la marca anterior, establecida en 2002, cuando la liga contaba con 16 equipos. La WNBA también necesitó 256 partidos para alcanzar este hito en 2002.

Puede leer: Shohei Ohtani: fuera de circulación tras fuerte pelotazo

El auge de la popularidad del baloncesto universitario femenino, impulsado inicialmente por la rivalidad entre Caitlin Clark y Angel Reese, se trasladó a la WNBA la temporada pasada, cuando Clark y Reese eran novatas. Los estadios llenos se convirtieron en la norma para Clark y las Indiana Fever.

Si bien Clark y Reese han tenido problemas esta temporada, la venta de entradas no ha disminuido gracias a la llegada de la base novata Paige Bueckers a Dallas, el interés por las Golden State Valkyries, que se están expandiendo, y la mayor cobertura televisiva.

Y después de ampliar el calendario de 40 juegos del año pasado a 44 juegos esta temporada, la WNBA está en camino de romper el récord de asistencia anterior.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

WNBA rompe el récord de asistencia en una sola temporada que se mantenía desde 2002
WNBA rompe el récord de asistencia en una sola temporada que se mantenía desde 2002
21 agosto, 2025
¿Juguetes sexuales? ¿Qué está pasando en la WNBA?
¿Juguetes sexuales? ¿Qué está pasando en la WNBA?
8 agosto, 2025
Jugadoras de WNBA exigen mejor salario durante Juego de Estrellas
Jugadoras de WNBA exigen mejor salario durante Juego de Estrellas
21 julio, 2025
Caitlin Clark se retira del fin de semana All-Star debido a lesión en la ingle
Caitlin Clark se retira del fin de semana All-Star debido a lesión en la ingle
17 julio, 2025
NBA y WNBA lanzan torneo juvenil: talento global en Valencia
NBA y WNBA lanzan torneo juvenil: talento global en Valencia
3 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Balance de cinco años y objetividad

Balance de cinco años y objetividad

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo