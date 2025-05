World lanza nuevas herramientas tecnológicas que permiten distinguir a los humanos de la inteligencia artificial

San Francisco, California. En miras de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las personas a aplicaciones digitales de pagos y finanzas, juegos en línea e incluso de citas, la empresa World anunció ayer nuevas alianzas estratégicas con Visa y Razer y presentó una nueva generación de tecnología Orb.

También lanzaron integraciones con apps de citas a través de Match Group y funcionalidades financieras mejoradas en World App, la billetera digital del ecosistema.

El anuncio de estas tecnologías fue en el evento At last realizado en San Francisco, California durante un evento conducido por Alex Blania, gerente general de Tools for Humanity, que es parte de World y contó con la participación de Sam Altman, fundador del proyecto y fundador de OpenIA.

En los últimos seis meses, la red World casi duplicó su alcance, llegando a 26 millones de usuarios y 12 millones de humanos verificados globalmente.

Cada uno de estos desarrollos responde al propósito central de World: construir tecnología que permita distinguir a los humanos de la inteligencia artificial, en una era donde esa diferencia se vuelve cada vez más crítica.



“La línea entre la inteligencia humana y la artificial se vuelve más difusa cada día. Las imágenes, voces y videos generados por IA ya desafían nuestra capacidad para distinguir entre lo real y lo sintético. En contextos tan cotidianos como los juegos en línea, las citas o las finanzas, saber quién es real ya no es un lujo, sino una necesidad”, expuso Blania.



World ofrece esa certeza mediante una tecnología sencilla que verifica la humanidad de cada usuario mientras mantiene su información personal privada y bajo su control.

Lanzamiento en EE. UU. y expansión global

A partir de hoy 1 de mayo, World y todos sus servicios estarán disponibles en Estados Unidos: verificación con World ID, acceso al token Worldcoin (WLD) y participación en un ecosistema creciente de aplicaciones construidas sobre una base de verificación humana.

El lanzamiento en EE. UU. comienza en seis centros de innovación: Union Square en San Francisco, Los Ángeles, Miami, Atlanta, Austin y Nashville — a los que pronto se sumarán Seattle, Las Vegas, San Diego y Orlando. Estas ubicaciones representan solo los primeros pasos de un plan mucho más ambicioso. La verdadera magnitud de esta visión se materializará con el despliegue de 7.500 Orbs en todo Estados Unidos durante los próximos 12 a 24 meses.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – APRIL 30: Alex Blania speaks onstage during Sam Altman’s World Celebration for the US Launch at Fort Mason Center on April 30, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Kimberly White/Getty Images for World)

Introducen OrbMini

En el evento se anunció la introducción del OrbMini, un dispositivo de verificación verdaderamente portátil. Este sistema compacto pone la tecnología directamente en manos de las personas, permitiendo escalar el acceso a la verificación por un factor diez y acercando esta capacidad a miles de millones en todo el mundo.

También se están desarrollando módulos que otros fabricantes podrán integrar directamente en sus propios productos, ampliando aún más la accesibilidad.

World Card

Otra tecnología presentada en el evento es la colaboración con Visa. La tarjeta de débito World Card, se conecta directamente a la billetera de World App, permitiendo el uso de activos digitales en más de 150 millones de comercios en todo el mundo.

Esta expansión llega en un momento clave de evolución tecnológica.

Juegos con humanos reales

La asociación de World con Razer busca que los jugadores humanos cuenten con verificación directamente en el ecosistema gamer a través de tres iniciativas clave:

● Integración de World ID con Razer ID, creando un estándar de identidad gamer verificada que funcione en múltiples plataformas y juegos

● Instalación de Orbs en las tiendas RazerStore de Estados Unidos, facilitando la verificación para los gamers en los espacios que ya frecuentan

● Creación de la serie de torneos «League of Humans», en la que todos los participantes están verificados como humanos, asegurando una competencia justa sin participación de IA.

Dating con personales verificadas

Otras de la innovaciones de World es una alianza con Match Group, una de las empresas de citas más grandes del mundo, aborda este desafío de forma directa. La integración comenzará con Tinder en Japón, incorporando un sencillo proceso de verificación mediante World ID. Este flujo permite que los usuarios verifiquen su identidad como humanos a través de información protegida por privacidad, sin comprometer datos personales.

Quienes superen esta verificación contarán con un indicador visible que confirma que son personas reales, generando una capa adicional de confianza en la plataforma.

Ecosistema de Mini Apps

La plataforma de Mini Apps ha demostrado una tracción extraordinaria, con más de quinientos millones de interacciones desde su lanzamiento. Las Mini Apps combinan la verificación humana con herramientas financieras para crear experiencias que antes eran imposibles, todo accesible dentro de World App.

Se rediseñó el ecosistema de Mini Apps para hacerlo más intuitivo, con una navegación mejorada en las categorías de Apps, Juegos y Monedas. La interfaz ahora incluye widgets que muestran la información más relevante para cada persona, facilitando la exploración y el descubrimiento de nuevas aplicaciones.