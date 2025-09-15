 Xiaomi se convierte en el principal rival el iPhone, esta es la razón

El gigante tecnológico chino Xiaomi anunció este lunes que su próxima gama de teléfonos inteligentes se llamará Xiaomi 17, saltándose el número 16 para alinearse con el recién lanzado iPhone 17 de Apple y marcar así, según su fundador Lei Jun, “un enfrentamiento en igualdad de condiciones” con su competidor. La serie, que se presentará este mismo mes, aunque sin fecha anunciada, incluirá tres modelos- Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

Todos ellos estrenarán en primicia mundial el procesador Snapdragon 8 de quinta generación, desarrollado por Qualcomm, y se presentan como una “evolución intergeneracional” respecto a la anterior familia de dispositivos. Lei subrayó en la red social Weibo -semejante a X, censurado en China- que el Xiaomi 17 será “el estándar más potente en la historia de la compañía”, con un precio que se mantendrá sin cambios pese a las mejoras técnicas.

Los dos modelos Pro apuntan al segmento ultra-alto- el 17 Pro como un “teléfono compacto especializado en fotografía” y el 17 Pro Max como el “buque insignia” de la marca en capacidades de imagen.

El directivo defendió que el cambio de nomenclatura obedece a la estrategia de alta gama emprendida hace cinco años, que ha supuesto una inversión acumulada de más de 100.000 millones de yuanes (unos 14.044 millones de dólares, 11.970 millones de euros) en investigación y desarrollo, cifra que Xiaomi prevé duplicar en el próximo lustro.

La decisión ha provocado un intenso debate en las redes sociales chinas- mientras algunos usuarios critican la jugada por considerarla un intento de “copiar a Apple” en lugar de confiar en la propia marca, otros celebran que la competencia pueda traducirse en mejores precios y más innovación en un mercado global de teléfonos inteligentes marcado por la desaceleración.

El movimiento de Xiaomi coincide con el lanzamiento, la semana pasada, del iPhone 17, cuyos modelos Pro mantienen los precios del año pasado pese a los nuevos aranceles estadounidenses, y que estrenaron un rediseño y funciones avanzadas de cámara. Para la firma china, el Xiaomi 17 supone un paso más en la batalla por consolidarse en el segmento de alta gama, donde ya ha introducido chips de diseño propio en modelos anteriores pero que, en este caso, apostará por el último procesador de Qualcomm para dar la réplica a su rival californiano.

En el segundo trimestre de 2025, Xiaomi disparó su beneficio neto un 75 % interanual, hasta los 10.800 millones de yuanes (unos 1.288 millones de euros), gracias al tirón de su negocio de vehículos eléctricos y a la buena marcha de los teléfonos inteligentes. Según la consultora IDC, la compañía se situó en el segundo puesto en ventas de ‘smartphones’ en Europa y lideró el mercado del sudeste asiático, en un momento en que Huawei encabeza la tabla en China. E