¿Y si comenzamos el año con una sola meta?

Estamos en ese tiempo del año donde muchas personas acostumbran escribir una lista de metas a cumplir, las famosas ‘Resoluciones de año nuevo’.

Muchas se quedan en el mismo papel donde se anotaron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no la deseamos lo suficiente? ¿Será que nos entusiasmamos y queremos aspirar lograr muchas metas, algunas no bien estructuradas, para al final sentirnos culpables por no haber intentado lo suficiente?

¿Y si cambiamos un poco la estrategia? ¿Qué pasaría si de repente solo tengo una o dos metas? Aumentan las probabilidades de lograr cumplir con un plan si el mismo es mas simple, realista y alcanzable. Aunque tengamos siempre sueños y metas mas ambiciosos, y eso es bueno e importante ya que estas metas son las que nos ayudan superarnos profesionalmente y hasta en la vida personal. Pero existen otras metas que también son importantes pero quizas no se consideran tanto como las mencionadas.

Los típicos deseos para el año nuevo, diríamos que pudieramos calificarlos como el ‘top ten’ en la lista de metas de cada persona, son: bajar o subir de peso, aumentar masa muscular, fortalecer, etc. y comenzar a comer mas saludable. Generalmente la relacionada al peso es específica, “bajar tantas libras antes de tal mes”, “conseguir esos cuadritos para tal fecha”. Se comienza muy bien, los gimnasios llenos, pero en el camino se va perdiendo el interés o nos vamos desanimando.

El objetivo de este artículo no es desmotivar, todo lo contrario. Queremos ofrecerles una herramienta que pueda funcionar esta vez. A final de año pasado propusimos un reto, que contrario a los pronósticos de fin de año de aumentar de peso, mantuviéramos nuestro peso- o sea, que no aumentáramos. ¿Y si este principio de año te planteas una meta similar? Te proponemos, si necesitas bajar de peso, que monitorees tu peso, de una manera no obsesiva, y hagas un esfuerzo de no aumentar ni una libra en este año. De ser posible, has el intento de bajar una libra al mes. ¡Esto te permitirá al final del año tener 12 libras menos!

Si consideras necesario ponerte en manos de un especialista en nutrición para que te ofrezca estrategias de ir poco a poco modificando esos hábitos que boicotean tus intentos. Sabemos que nadie mas que tu tiene el interés en lograr tus metas de salud y para eso muchas veces necesitamos un sistema de apoyo, tanto médico como emocional y de familiares y/o amigos que realmente sepan apoyar sin juzgar. ¡Vamos por ti! Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com / @sodonuclim.