¡Ya es oficial! Carolina Mejía es la candidata a la alcaldía del DN por el PRM

El partido Revolucionario Moderno (PRM), proclamó este viernes a Carolina Mejía como candidata a la alcaldía del Distrito Nacional.

Ese partido hizo el anuncio después que el alcalde David Collado informara en un discurso la noche de este jueves que no se presentará a la reelección como alcalde por el Distrito Nacional para el cual el PRM reservó la candidatura.

El evento se lleva a cabo en el club Mauricio Báez, justo el mismo día que vence el plazo para que los partidos inscriban ante la Junta Central Electoral (JCE) las candidaturas a nivel municipal que se habían reservado.

Carolina Mejía es secretaria general del PRM y excandidata vicepresidencial para las elecciones de 2016 cuando acompañó a Luis Abinader.

Es hija del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), por el PRM, que aspiró en 2012 y perdió de Danilo Medina (PLD), y fue precandidato presidencial en las primarias del pasado seis de octubre de su partido.

La candidata a la alcaldía dijo en el discurso de aceptación que, “en cada paso que he dado, he actuado con integridad, transparencia y honradez. Como hija, como esposa, como madre, como empresaria, como política y sobre todo como ciudadana, siempre he asumido los compromisos apegada a mis principios y he puesto mis capacidades procurando resultados en beneficio del bien común.

Expresó entonces su gratitud al alcalde Collado, de quien dijo ha mostrado a todos que se puede ser político para servir a los demás y no fallarse a sí mismo.

Amplió que como política, mujer y sobre todo como madre, entiende que es urgente demostrar en el terreno de los hechos que existimos en este país quienes todavía creemos en la democracia, en la participación inclusiva y en la ética de la función pública, como tuve la dicha de aprender de Papá. Es por esto que estoy decidiendo dar un paso al frente, para asumir el compromiso de expandir la gestión actual y lograr que la ciudad de Santo Domingo sea un hogar cálido, alegre y familiar para los que vivimos y transitamos en ella.

“Acepto el reto de ser la próxima alcaldesa de la capital, hoy acepto el reto de ser la primera mujer en dirigir nuestra ciudad, pongo mi mente, mi cuerpo y sobre todo mi corazón en esta tarea de hacer que los habitantes y visitantes de nuestro Santo Domingo se sientan orgullosos y orgullosas de una ciudad que respeta su memoria histórica, sus lugares emblemáticos, una ciudad que baila, que ríe, que aprende, una ciudad saludable, segura, inclusiva, conectada, cercana y sobre todo humana”, resumió.

Un peldaño en el triunfo de Luis Abinader

Dijo que la victoria en febrero es un peldaño importante para el triunfo seguro del compañero Luis Abinader en Mayo 2020 y sé que contaremos con el apoyo y compromiso de nuestro próximo presidente de la República y el gobierno central.

Comprometió hacer una campaña sin ataques personales, con propuestas y programas, porque debemos ser distintos y distintas al practicar la política, jugando limpio y respetando las reglas del proceso democrático, no vamos a comprar el voto de nadie, vamos a ganar con nuestras razones, ideas y sueños el corazón de los votantes de la capital, queremos que entiendan y asuman el mismo compromiso nuestro, una alcaldía al servicio de la gente, por la gente y con la gente.

Expresó la seguridad de contar con el apoyo, de sus compañeros y compañeras, “para este viaje electoral intenso, ustedes son grandes trabajadores y trabajadoras políticos y sé que juntos vamos a ganar para seguir gobernando la ciudad con responsabilidad y sobre todo con el entusiasmo de hacer de ella un ejemplo de dignidad, felicidad y calidad de vida.

Al asistieron además del alcalde Collado y el ex presidente Mejía, el presidente del PRM, senador José Ignacio Paliza, los vicepresidentes Roberto Fulcar y César Cedeño, el presidente del Comité del Distrito Fellito Subervi, José Miguel Cabrera, Secretario General.

También Faride Raful, candidata a senadora del DN , el diputado Alfredp Pacheco, Rolfi Rojas, Stalin Alcántara Tony Raful, Wellington Arnaud, Ramón Bueno, Geanilda Vásquez, Eduardo Sanz Lovatón y más de 2 mil dirigentes del DN, miembros de la Dirección Ejecutiva, Comisión Política, candidatos del DN y legisladores.