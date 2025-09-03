¡Ya es un hecho! Llega a República Dominicana el primer avión de carga de Amazon Prime Air

La mañana de este miércoles arribó a República Dominicana, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (SDQ), el primer avión de carga de Amazon Prime Air.

El aterrizaje de la aeronave, que convierte al país en el primer centro logístico del Caribe y el segundo en América Latina, se registró a las 8:18 a. m.

Amazon es el líder global en comercio electrónico y paquetería. Tiene 20 países con presencia en el mundo. Maneja el 40 % de las ventas online de Estados Unidos.

La llegada de Amazon Air Cargo a República Dominicana es una muestra de que el país se desarrolla como el principal hub de la región.

Amazon Air Cargo tiene siete vuelos semanales y 770 toneladas métricas de capacidad.

A continuación, compartimos una galería de imágenes del aterrizaje de la aeronave, captadas por esta periodista.

Empresarios ven positivo llegada de avión de Amazon
