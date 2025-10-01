Ya está completa Ciudad Sanitaria Aybar ¡por fin!



Con la entrega del hospital de trauma que lleva el nombre del doctor José Joaquín Puello Herrera, concluye la mega obra que llevaba casi 12 años en construcción. Al acto de inauguración asistieron el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda Carlos Bonilla.

Con esta apertura, el país cuenta con el complejo hospitalario más moderno y completo de República Dominicana. El Hospital General Clínico Quirúrgico lleva el nombre de José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria.

El centro integra, en un solo lugar atención clínica, quirúrgica y de emergencias, con tecnología de última generación y espacios diseñados para ofrecer atención digna y de calidad a toda la población.

Entre sus principales servicios tiene la unidad de Quemados más completa del Caribe, un área de hemodiálisis totalmente equipada con 24 cubículos generales y cuatro aislados, 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas de hospitalización.

Con una inversión de RD$3,207 millones, que incluye obra civil y equipamiento, este hospital también cuenta con áreas de emergencia general, crítica y de quemados, farmacia, laboratorio y servicios de imágenes.

Al hacer uso de la palabra, el presidente Abinader resaltó la importancia de la continuidad del Estado en la culminación de grandes proyectos nacionales y calificó la inauguración de estas nuevas áreas de la Ciudad Sanitaria, como trascendentales para la salud del pueblo dominicano.

El mandatario recordó que, al llegar al Gobierno, recibió de parte del doctor José Joaquín una solicitud de reunión para impulsar la conclusión de este centro. “Inmediatamente empezamos a trabajar”. Había una situación legal en términos de construcción y sobre pagos que nos impedían avanzar más rápido, pero preferimos hacerlo bien”, expresó. Con respecto a la obra, el ministro Bonilla señaló que dejaron abierta las puertas de un hospital que representa un orgullo nacional y que coloca al pais como referencia en la región. “Un hospital moderno que salvará más vidas, que dará más esperanza y que confirma que cuando trabajamos con compromiso, se pueden lograr cosas extraordinarias”.

El director

Asimismo, en ese mismo orden, el presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, doctor José Joaquín Puello Herrera, destacó que este hospital “no solo está diseñado para responder con excelencia a patologías de alta complejidad, sino que también será un centro de formación excepcional para los jóvenes médicos dominicanos”.

De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, anunció que este hospital tendrá una apertura gradual con la entrada en funcionamiento de la Unidad de Quemados el próximo 20 de octubre, integrando 16 nuevas camas. Este proceso culminará el primero enero del 2026.