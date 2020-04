“YA NO ME RETIRO” María Dimitrova cumplirá con otro ciclo olímpico

Aunque en algún momento se había planteado el retiro de la competición luego de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la karateca dominicana María Dimitrova ha rectificado su decisión y ahora piensa no solo en completar el actual ciclo olímpico, sino también en completar otro.

La atleta forma parte del Top 10 del ranking mundial y tras una profunda reflexión ha llegado a la conclusión de que aún es mucho lo que puede aportar al país, desde su condición de atleta de alto nivel.

“Siempre he representado a mi país con mucho orgullo y dignidad”, dijo.

“Actualmente ocupo el puesto número 7 en el Top 10 del ranking mundial y ello me llevó a reflexionar mejor sobre mi decisión de retirarme después de los Juegos de Tokio”, agregó.

Confiesa que mantiene su preparación, pese a que los Juegos Olímpicos de Tokio, que orginalmente estaban programados celebrarse del 24 de julio al 9 de agosto de este año, fueron postergados para el 2021 a causa del coronavirus.

Dimitrova, una de las atletas dominicanas de mejores resultados a nivel de las competencias internacionales, enfocaba sus esfuerzos en lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos en el marco de un evento que estaba pautado efectuarse en mayo próximo en París, pero debido al Covid 19 también se pospuso sin fecha.

Dimitrova ha participado en cuatro ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de kata, tanto en individual como por equipos y en cada una de ellas ha subido a lo más alto del podio para hacer sonar el himno de la República Dominicana.

“Sumo cuatro medallas de oro y dos de plata en los Centroamericanos y del Caribe y creo que ningún otro atleta dominicano ha logrado esa hazaña, por lo menos en karate”, sostuvo.

Viene de participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, su primera incursión en esta competición continental, en la que se adjudicó medalla de oro por equipos y plata en individual con un controversial resultado que le despojó de la presea dorada.

La destacada atleta inició su participación en el actual ciclo olímpico con una medalla de oro en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, continúo en Lima 2019, con oro y plata y pretende cerrarlo con Tokio 2021.