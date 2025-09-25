Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE

  • Hoy
Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la tarde de este jueves a 18 el número de provincias en alerta, ante los acumulados de lluvias que se esperan en varias localidades del país por la incidencia de una activa onda tropical con alto potencial ciclónico, combinada con una vaguada en los niveles altos de la troposfera.

A través de un comunicado, la institución indicó que 10 provincias: Santo Domingo, Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata, se encuentran en alerta amarilla.

En tanto que las ocho restantes: Barahona, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Pedernales y Sánchez Ramírez, permanecen en alerta verde.

En ese sentido, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE
Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE
25 septiembre, 2025
COE amplía alerta verde por lluvias y condiciones marítimas adversas
COE amplía alerta verde por lluvias y condiciones marítimas adversas
24 septiembre, 2025
COE informa que hay 1 provincia en alerta amarilla y 2 en verde
COE informa que hay 1 provincia en alerta amarilla y 2 en verde
22 septiembre, 2025
COE pone en alerta verde a ocho provincias por vaguada
COE pone en alerta verde a ocho provincias por vaguada
20 septiembre, 2025
COE eleva alertas por onda tropical
COE eleva alertas por onda tropical
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

La paz y la armonía no están de moda

La paz y la armonía no están de moda

A menor democracia mayor corrupción

A menor democracia mayor corrupción

Enseñen dicción en las escuelas

Enseñen dicción en las escuelas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo