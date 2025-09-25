Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la tarde de este jueves a 18 el número de provincias en alerta, ante los acumulados de lluvias que se esperan en varias localidades del país por la incidencia de una activa onda tropical con alto potencial ciclónico, combinada con una vaguada en los niveles altos de la troposfera.

A través de un comunicado, la institución indicó que 10 provincias: Santo Domingo, Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata, se encuentran en alerta amarilla.

En tanto que las ocho restantes: Barahona, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Pedernales y Sánchez Ramírez, permanecen en alerta verde.

En ese sentido, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.