¿Ya tienes tu Bono a Mil? Educación anuncia entrega a partir de esta semana

La viceministra de Educación, Ancell Scheker, afirmó que todos los estudiantes del sistema público tienen garantizado su cupo escolar para el inicio del año lectivo 2025–2026, a pesar de los desafíos que enfrenta el Ministerio en materia de infraestructura y alta demanda en ciertas zonas del país.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Scheker reconoció que “el cupo escolar en algunas zonas es un reto, como Higüey”, pero aseguró que se han habilitado planteles alternos, aulas auxiliares y acuerdos con el sector privado para garantizar el acceso de todos los estudiantes.

Además, anunció que esta semana inicia la entrega del Bono a Mil, una ayuda económica destinada a apoyar a las familias en la compra de útiles escolares.

“El sector público brinda a las familias un ahorro significativo con transporte, comida, libros, uniformes y ahora también con el Bono a Mil. Esto garantiza inclusión y más oportunidades para nuestros estudiantes”, expresó la funcionaria.

Scheker también destacó que más del 70 % de los estudiantes ya están inscritos en la modalidad de tanda extendida, y que el Ministerio continúa trabajando en la reparación de planteles y la distribución de recursos escolares.

La viceministra hizo un llamado a las familias que aún no han recibido confirmación de cupo a acercarse a los distritos escolares correspondientes, donde se les brindará orientación y soluciones inmediata