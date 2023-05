La cantante Yailin La Más Viral presentó este jueves el videoclip de su tema musical ¨Solo Tu y yo¨, junto a Shadow Blow.

El mismo cuenta la historia de una pareja que se ama profundamente pero que no pueden estar juntos.

«Siempre que tú quieras llámame…si me necesitas abrázame, si ves mis defectos mejórame. No me dejes sola, acompáñame», dice una de las estrofas de la canción.

Este tuvo gran aceptación en el público y es viral en TikTok. Además, desde su lanzamiento ocupó la posición # 9 en tendencias de música.

¿Melymel “vendió” su voz a Yailin la Más Viral?

La cantante Melymel desmintió los rumores sobre haberle vendido su voz a Yailin la Más Viral para que salga en su nuevo tema ¨Tú y yo¨ que lanzó junto a Shadow Blow.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje:

¨Los que han escuchado mi canción “Pushing Me Away” saben que esta versión en vivo suena mejor que la versión grabada, gracias a que he ido mejorando mi técnica a pesar de que los críticos de música (incluyéndome) sugieren que mi metal de voz es muy NASAL, igual que Nelly Furtado, Shakira, Eros Ramazzotti, entre otros¨, posteó.

¨Esta es la magia de practicar y dominar tonos que favorecen a tu registro vocal. Espero que con esto dejen de decir que le “vendí mi voz” a otra artista. FIN DEL TEMA¨, concluyó.

Explicó además que su voz es nasal y no dulce, lo cual la hace diferenciar totalmente de Yailin, la cual tiene un parecido con Shakira, Eros Ramazzotti y Nelly Furtado.

Actualmente, Yailin la Más Viral está enfocada en su carrera musical y en su faceta como madre luego de terminar su relación con el rapero puertorriqueño Anuel AA.