La cantante Yailin La Más Viral recibió duras criticas este sábado tras su presentación en el United Palace en Nueva York.

Para muchos fue catalogada como «pobre» de manera audiovisual, ya que esperaban verla mejor vestida.

Además, fue cuestionada por su desenvolvimiento en escena, sus gestos y su intervención con el público.

Incluso, personas que asistieron al evento señalaron que «La Chivirika» en algún momento se ciertas canciones olvidó la letra.

¨Cómo Diceeeee??Y así se pasó la noche entera , uno quiere defenderla , pero dime tú , como lo hacemos ??», «Estoy muy feliz por ti Yailin que estás saliendo adelante tienes que tener alguien que te asesore antes de subir al escenario para que no quedes en ridículo», «Esa mujer no cantaaaaaaaaaaaaaaa, tiene fama por el ex marido punto», son algunos de los comentarios que se leen en portales digitales.

Seguidores pidieron que tomara clases urgentes de canto.

Se recuerda que la intérprete de «Narcisista» casi no llega al concierto debido a un retraso de la entrega de su visado, por lo que tuvo que llegar un día antes a Estados Unidos.

En la presentación Mujeres del Movimiento», también participaron La Insuperable, Melymel, La Perversa, Chelsy y Lismar.

Rompe cartel

Uno de los momentos más épicos de la noche fue cuando le entregaron un cartel alusivo a Anuel AA, y su expareja y padre de su única hija lo rompió.

La Insuperable sale en su defensa

La Insuperable y Yailin La Más Viral

Ante las críticas, la también cantante La Insuperable defendió a Yailin explicando que esta tiene miedo escénico debido a que diariamente tiene que lidiar con ataques de un sinnúmero de detractores y que al subir a un escenario no sabe qué esperar.

«Esas son situaciones, eso no se va aprender de la noche a la mañana. Tú crees que es fácil presentársele a un público que tú sabes que todo lo que tú haces o digas o como te ves siempre le buscan lo negativo. Ella tiene miedo escénico, ella tiene que trabajarlo, que ella tiene que entender que tiene un nivel ya internacionalmente, que todo el mundo está arriba de ella», dijo.

Además confirmó que la artista tiene falta de preparación.

Mientras, que alabó la presentación de La Perversa indicando que ella no tiene miedo escénico, ¨tú la tiras aquí y va a caer parada, ella tiene ese don que es así».

Pero admitió que ésta debe mejorar «muchas cosas detrás de, que yo no tengo porque decir esas cosas en el aire, que todo lo bueno ella lo daña con pequeñas cosas por impulso, entonces cuando ella trate de mejorar esos impulsos que le dan por tonterías entonces ya».