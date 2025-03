Yailin La Más Viral celebra los dos años de su hija Cattleya

Cattleya, la hija de la artista Yailin la Más Viral celebró este martes su segundo cumpleaños.

La niña, fruto de su relación con el reguetonero Anuel, ha sido motivo de gran amor y admiración por parte de su madre.

«Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida todavía no lo creo que hoy estás de cumpleaños hace 2 años, te tuve mi barriga mira que grande y preciosa estás espero que Dios te me bendiga siempre y te me proteja de todo lo malo y que a mí me dé vida y salud para seguir criándote y dándote mucho amor mi flor divina mi sueño hecho realidad tenerte a ti siempre quise una niña y Dios me lo cumplió eres la princesa mía te amo», expresó.

Lee más: ¡Por primera vez! Yailin La Más Viral muestra el rostro de Cattleya

De inmediato, la publicación generó cientos de comentarios de felicitaciones y buenos deseos para la infante.

Hasta el momento, su padre Anuel AA no ha compartido un mensaje por el cumpleaños de su hija.

Se recuerda que ambos padres se separaron poco después del nacimiento de la pequeña.