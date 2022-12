La cantante Yailin La Más Viral y su esposo Anuel AA se encuentran en distintos barrios de la República Dominicana grabando el video del tema musical “Del kilo”.

En las imágenes que circulan en las redes sociales, se puede ver como la pareja de esposos bailan bien juntitos al ritmo del dembow, a sus cinco meses de embarazo.

Dentro de las zonas donde se encuentra grabando el audiovisual son los sectores Villa Durarte y la 42 de Capotillo, como parte de la producción del videoclip.

La canción “Del kilo”, está en el último material discográfico de Anuel, «Las leyendas nunca mueren 2», y la interpreta la pareja junto al urbano Treintisiete.

Anuel AA lo anuncia en Instagram

Se recuerda que horas antes, el cantante de trap publicó en su cuenta de Instagram una invitación a los residentes del sector Villa Duarte para que participen de su video.

Anuncio del embarazo

El pasado 21 de noviembre, la pareja de cantantes dieron a conocer el sexo de su futuro bebé a través de su cuenta de Instagram.

«Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí. Tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita», escribió Yailin La Más Viral.

Mientras, que Anuel AA dedicó otro mensaje a su creatura.

«Voy a ser papá. ¡Hoy vamos a saber si es niño o niña! Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo Yailin», posteó.

Se recuerda que Anuel AA y Yailin La Más Viral anunciaron este 21 de noviembre que están esperando una niña, a seis meses de haberse casado por lo civil.

La futura bebé será la tercera hija de Anuel AA. Su primogénito es Pablo Anuel. El segundo es Astrid Cuevas, que supuestamente tuvo con Melissa Vallecilla. Y la tercera la tendría con Yailin La Más Viral.