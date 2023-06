Yailin lanza video oficial de «Narcisista»; ¿el actor se parece a Anuel?

La cantante Yailin La Más Viral sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión es por el lanzamiento del video oficial de su reciente canción “Narcisista”.

En el videoclip lanzado este sábado, se puede visualizar a la artista urbana una habitación con un vestido rojo, mientras pasan varias escenas de momentos que pasó junto a su expareja, el trapero puertorriqueño, Anuel AA.

Algo que ha llamado la atención del video que tiene casi dos millones de reproducciones en YouTube, es el parecido del actor principal con Anuel.

Ver: Yailin la Más Viral dice que está soltera

A continuación el audiovisual:

Qué dice el nuevo de Yailin

«Ahora no venga con tu carita de yo no fui, cuando te necesité nunca tuviste ahí, no merecía ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí. Soy capaz de vivir, tu foto ya borré, muchacho de la mente ya yo maduré, por eso me alejé y de ti ya me olvidé, egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti. En mi película ya no eres protagonista, teníamos un amor de redes y televisión», dice en la canción.

Leer: Video | En Premios Heat 2023, Yailin: «Cuando la mujer está soltera se pone más ricota»

«El karma te va devolver pa’ atrás, real hasta la muerte y te volviste na’, egoísta, mentiroso, narcisista que ya no estoy en ti no insista, en mi película ya no eres protagonista», menciona en otra parte del tema.