En momentos en los que se desarrollaba el Consejo de Ministros en el Palacio Nacional y los medios publicaban las declaraciones del canciller dominicano en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la necesidad de que la comunidad internacional atienda la crisis haitiana, la tensión alrededor de los cantantes urbanos Anuel AA, Tekashi 6ix9ine aumentaba la noche de este jueves, luego de que la urbana Yailin la Más Viral revelara que el boricua la golpeba mientras estaba embarazada.

«Eres un narcisista, dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que caerías así de bajo«, publicó la criolla.

La revelación se da tras Anuel subir una foto de la bebé de Yailin en el día de su nacimiento, cuando se encontraba en el hospital, aparentemente una publicación sin el consentimiento de la progenitora.

Sin embargo, la Más Viral, a quien la vinculan con una relación con el cantante de origen mexicano, dio la cara y arremetió contra Anuel: «Supéralo narcisista», publicó.

Acto seguido, mientras todavía las redes sociales digerían la tiradera, Tekashi, quien para hacerle entender a Anuel que aparentemente no asumió sus responsabilidades como padre con la niña, le dijo: «Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses, pampers, leche, renta para la casa, ropa…».

,