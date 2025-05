Yailin La Más Viral vuelve a ser tendencia: esto fue lo que pasó  

La artista urbana Yailin La Más Viral volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue por su música ni por situaciones personales, sino por un gesto que ha conmovido a muchos: le regaló un auto nuevo a su mejor amiga de infancia, Kika, con motivo de su cumpleaños número 23.

Durante la celebración, la intérprete de “Bing Bong” le dedicó unas emotivas palabras a quien describió como una hermana elegida por la vida, resaltando su lealtad a lo largo de los años.

Yailin y Kika más pequeñas.

«Quiero desearle cumpleaños a una hermana que no somos de sangre, pero el mundo me la mandó. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en mis peores momentos, en mis mejores momentos. Nunca me ha dado la espalda, nunca he sentido algo mal que ella me ha demostrado», expresó Yailin, al tiempo que se daban un tierno abrazo.

La escena fue compartida en redes sociales, donde los seguidores elogiaron la muestra de gratitud.

El regalo y la reacción de Kika

Yailin y Kika.

Luego, Kika recibió las llaves de su nuevo vehículo, una sorpresa que la dejó en shock, según contó en una publicación en sus redes.

También puede leer: Cardi B y Stefon Diggs: complicidad y risas en juego de la NBA, ¿nueva relación amorosa?

«Quiero dar las gracias infinitas a mi hermana Yailin La Más Viral por este gran regalo, (ella estaba más emocionada que yo) aún sigo en shock, estoy muy agradecida con mi hermana por montarme, ya no andaremos en UBER gracias a Dios», escribió.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd