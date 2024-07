Yamal y Williams: ¿cómo mantener los pies en la tierra cuando has tocado el cielo?

“Tienen un contexto de superación, de esfuerzo, de madurez, de vivir cosas que otros no han vivido y que gracias a eso son personas más fuertes mentalmente. Mientras no pierdan de vista su identidad y no olviden de dónde vienen todo eso les va a ayudar”, considera David Llopis, psicólogo especializado en deporte y actividad física en una entrevista con EFEsalud.