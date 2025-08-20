Yankees rompen el récord de múltiples juegos con 9 jonrones

En una paliza de 13-3 a los Rays de Tampa Bay, que marcó la cuarta victoria consecutiva de los Bombarderos del Bronx, los Yankees de New York hicieron honor a su nombre. Empezó con jonrones consecutivos en la parte alta de la primera entrada, y desde entonces la ofensiva no se calmó.

En total, los Yankees terminaron con nueve jonrones: dos de Giancarlo Stanton, dos de Cody Bellinger, dos de José Caballero (jugando contra el equipo que lo cambió hace menos de un mes) y uno de Aaron Judge, Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice.

Puede leer: Freddy Peralta va por el Cy Young

Según Bryan Hoch de MLB.com, esto convierte a los Yankees en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas con múltiples juegos de nueve jonrones, y punto. El hecho de que lo hicieran dos veces en la misma temporada es la clase de rareza del béisbol que hace que el juego sea tan divertido de ver.

«Lograrlo dos veces es notable», dijo el mánager Aaron Boone, según Hoch. «Hubo algunos bateadores que también fueron muy fuertes. Una actuación ofensiva realmente impresionante contra un equipo al que no siempre es fácil anotar carreras».

El juego en el George Steinbrenner Field (la casa temporal de los Rays, pero el complejo de entrenamiento de primavera anual de los Yankees) comenzó más de dos horas tarde debido a demoras debido al clima, lo que hace aún más impresionante que los Yankees saquen los bates de manera tan enfática.