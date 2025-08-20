Yankees rompen el récord de múltiples juegos con 9 jonrones

  • A P
Yankees rompen el récord de múltiples juegos con 9 jonrones

En una paliza de 13-3 a los Rays de Tampa Bay, que marcó la cuarta victoria consecutiva de los Bombarderos del Bronx, los Yankees de New York hicieron honor a su nombre. Empezó con jonrones consecutivos en la parte alta de la primera entrada, y desde entonces la ofensiva no se calmó.

En total, los Yankees terminaron con nueve jonrones: dos de Giancarlo Stanton, dos de Cody Bellinger, dos de José Caballero (jugando contra el equipo que lo cambió hace menos de un mes) y uno de Aaron Judge, Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice.

Puede leer: Freddy Peralta va por el Cy Young

Según Bryan Hoch de MLB.com, esto convierte a los Yankees en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas con múltiples juegos de nueve jonrones, y punto. El hecho de que lo hicieran dos veces en la misma temporada es la clase de rareza del béisbol que hace que el juego sea tan divertido de ver.

«Lograrlo dos veces es notable», dijo el mánager Aaron Boone, según Hoch. «Hubo algunos bateadores que también fueron muy fuertes. Una actuación ofensiva realmente impresionante contra un equipo al que no siempre es fácil anotar carreras».

El juego en el George Steinbrenner Field (la casa temporal de los Rays, pero el complejo de entrenamiento de primavera anual de los Yankees) comenzó más de dos horas tarde debido a demoras debido al clima, lo que hace aún más impresionante que los Yankees saquen los bates de manera tan enfática.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Yankees rompen el récord de múltiples juegos con 9 jonrones
Yankees rompen el récord de múltiples juegos con 9 jonrones
20 agosto, 2025
¿Podrá Juan Soto lograr la temporada de 40 jonrones/20 bases robadas?
¿Podrá Juan Soto lograr la temporada de 40 jonrones/20 bases robadas?
19 agosto, 2025
¿Por qué se está hablando de Cal Raleigh en las Grandes Ligas?
¿Por qué se está hablando de Cal Raleigh en las Grandes Ligas?
18 agosto, 2025
Víctor Robles en aguas calientes. ¿Qué hizo el pelotero?
Víctor Robles en aguas calientes. ¿Qué hizo el pelotero?
18 agosto, 2025
Lo que dijo el Comisionado de MLB sobre una posible expansión 
Lo que dijo el Comisionado de MLB sobre una posible expansión 
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo