La Miss República Dominicana 2013, Yaritza Reyes, anunció este domingo que se comprometió con el empresario Marek Zmyslowski.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

¨Por cierto… alguien acaba de hacer una pregunta y yo dije «¡por supuesto! ”…nuevo capítulo comienza…Hola prometido¨, posteó.

Además, compartió varias imágenes del momento en que el escritor polaco se arrodilló para hacerle la gran pregunta.

El autor de «Persiguiendo unicornios negros» también compartió imágenes y videos del momento.

¨Oh and btw… did I mention that SHE SAID „YES” !!!!!!!!!!!!» (traducción libre: «Ah, y por cierto… ¿mencioné que ella diijo «SÍ» !!!!!!!!!!!)¨, publicó.

Se recuerda que ambos se conocieron el 13 de julio de 2017 y llevan cinco años de novios.

Yaritza Reyes, una reina de cuentos de hadas

Cuando Yaritza Reyes salía de Sabana Perdida para ir a los entrenamientos del Miss República Dominicana Universo, con una maleta al hombro, quizás no imaginó que podía alzarse con el título por el cual competía.

Debía de tomar tres vehículos del transporte público para llegar a esos ensayos. Pero a esta hermosa mulata, la vida le dio un giro de 360 grados, cuando fue coronada como embajadora de la belleza dominicana.

Su historia es como sacada de un cuento de hadas.

Tiene una familia de quien se siente muy orgullosa. Son cuatro hermanos, Estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Yaritza cuenta que su madre, Ramona, terminó el bachillerato y se graduó de psicología después de los 50 años. Dice que es un ejemplo de motivación. ¨Es su motivación¨.

“Todo en la vida se trata de esfuerzo y trabajo. Se disfruta más lo que se hace con esfuerzo, que lo que llega fácil.

(Con información del 2013)