Yayo Sanz Lovatón encabeza inicio del año escolar en la Escuela República de Chile

El director General de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, encabezó este lunes en la Escuela República de Chile, el acto del inicio del año escolar 2025-2026, con la presencia del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

En el acto participaron autoridades distritales del Ministerio de Educación, autoridades eclesiásticas y de la sociedad civil.

Para el izamiento de la Bandera Nacional, las notas del himno nacional estuvieron a cargo de la banda de música de los Bomberos del Distrito Nacional.

Más sobre el inicio del año escolar

El Ministerio de Educación (Minerd) recordó que más de dos millones de estudiantes están convocados a integrarse a las aulas junto a docentes, directores, personal administrativo y familias, “en el marco de un año escolar que reafirma el compromiso del Gobierno con garantizar educación de calidad para todos”.

De Camps aseguró que se han dispuesto las condiciones necesarias para que cada niño, niña y adolescente reciba una educación de calidad, al señalar que el Gobierno está comprometido con apoyar a toda la comunidad educativa en este regreso a clases.

El Gobierno también anunció la entrega del almuerzo escolar desde el primer día de clases.

