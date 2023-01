“Yayo” Sanz Lovatón: «La época de Luis Abinader apenas comienza»

El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, consideró hoy que el liderazgo del presidente de la República, Luis Abinader, “apenas comienza”.

Estas declaraciones de Sanz Lovatón parten de su visión en que no vislumbra posibilidad para que el actual mandatario “no sea candidato” con miras a las elecciones del año 2024.

“Eso es algo muy personal, es un proceso muy individual al que él deberá llegar en su momento, ahora yo, Yayo, no veo posibilidad de que él no sea candidato. Él todavía esta como cuando se está cruzando un río y se va por la mitad. Creo que el proceso generacional inclusive, histórico, la época de Luis Abinader apenas comienza, es lo que yo considero y es lo que yo le he dicho, es lo que motivo, ahora la decisión es de él y tenemos todos que respetarla”, dijo.

Reunión Dirección Ejecutiva PRM

En otro orden, “Yayo” Sanz Lovatón adelantó que para la reunión de la Dirección Ejecutiva del PRM se contará con la presencia del presidente Luis Abinader.

“Hoy a las cinco de la tarde tenemos una reunión ordinaria del organismo de dirección más importante del Partido Revolucionario Moderno y el presidente estará con nosotros”, expresó el Secretario Nacional de Finanzas del PRM al participar en el espacio televisivo “HOY Mismo”.

Agregó que entre los puntos en agenda se dará seguimiento al proceso de crecimiento del partido, completar “algunas estructuras que faltan”, entre otros.

Para este encuentro están convocados todos los miembros del más alto organismo de la organización política.

Cabe resaltar que el presidente Luis Abinader, arribó la mañana de hoy al país luego de participar en la VII Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) celebrada en Buenos Aires, Argentina.