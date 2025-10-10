Ydanis Rodríguez continua encuentro «Agenda Latina NYC» con cientos de líderes latinos

Ydanis Rodríguez continua encuentro «Agenda Latina NYC» con cientos de líderes latinos

Nueva York. Tras el éxito del primer encuentro «Agenda Latina NYC» el pasado sábado, dirigido por Ydanis Rodríguez y cerca de 200 líderes latinos de toda la ciudad de NY, una segunda ronda será efectuada este sábado 11 para consolidar dicha agenda y presentarla ante los candidatos a la alcaldía de la Gran Manzana.

Esta agenda se basa en vivienda, educación, apoyo a los pequeños negocios, salud, deporte, seguridad, participación en el gobierno, cultura y otras áreas. Se busca definir qué candidato, de acuerdo a sus ponencias, se compromete asumirla y que cuando salga electo con el apoyo del voto latino en las elecciones generales de noviembre cumpla con lo prometido. 

A la conversación de este sábado han sido invitados los candidatos Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. Cuomo ya confirmó su asistencia. Ellos compartirán sus perspectivas sobre liderazgo, derechos civiles y representación política.

Lee más: Ydanis Rodríguez aborda la movilidad y prevención de accidentes

Gran expectativa reina para el encuentro de este sábado, a la que se espera una asistencia aun mayor de los líderes latinos. Será en el HK Hall, ubicado en el 605 W de la calle 48, casi con la 11 avenida, en Midtown-Manhattan, a partir de las 12 del mediodía.

Los candidatos Mandani y Cuomo ya han explicado en diferentes ocasiones que el voto latino que representa el 28 % de la población en NYC es decisivo para un candidato ganar estas elecciones.

Rodríguez, quien encabeza la convocatoria, espera que los votantes latinos lo hagan en función con quien asuma el mayor compromiso con dicha agenda, para que los latinos vivan con dignidad y que el próximo alcalde garantice un plan de cómo los latinos y la clase trabajadora neoyorquina en general le eleve a clase media.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Ydanis Rodríguez continua encuentro «Agenda Latina NYC» con cientos de líderes latinos
Ydanis Rodríguez continua encuentro «Agenda Latina NYC» con cientos de líderes latinos
10 octubre, 2025
Ydanis Rodríguez aborda la movilidad y prevención de accidentes
Ydanis Rodríguez aborda la movilidad y prevención de accidentes
16 junio, 2025
Destitución del alcalde Adams; renuncia de Ydanis Rodríguez
Destitución del alcalde Adams; renuncia de Ydanis Rodríguez
19 febrero, 2025
Entregan Premio Oscar de la Renta a Ydanis Rodríguez
Entregan Premio Oscar de la Renta a Ydanis Rodríguez
8 noviembre, 2024
Ydanis Rodríguez participa en ONU celebración “Día Mundial de la Bicicleta”
Ydanis Rodríguez participa en ONU celebración “Día Mundial de la Bicicleta”
5 junio, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo