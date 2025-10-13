Ydanis Rodríguez impulsa agenda latina en NYC

Nueva York. Ydanis Rodríguez, desde su época en que fue concejal por 12 años (2009-2021) viene impulsado la «Agenda Latina en NYC» en materia de transporte, educación, desarrollo económico, y vivienda asequible.

Asimismo, en atención médica y protección del medio ambiente, para garantizar que las familias trabajadoras y de bajos ingresos, los recién llegados y los jóvenes tengan una oportunidad justa de ingresar a la clase media y más allá.

El pasado sábado sostuvo el segundo encuentro de dicha «Agenda», con la asistencia de más 200 líderes latinos, entre ellos comunitarios y políticos, profesionales, empresarios, activistas sociales, propietarios de pequeños negocios, taxistas, periodistas, amas de casas y ciudadanos comunes latinos. Una semana antes había efectuado el primero en el Alto Manhattan.

«Ante la elección de un nuevo alcalde en NYC, siendo los latinos el 28% (su presencia se siente en cada barrio neoyorkino), un 32% blancos, 18 negros, 15% asiáticos y el restante 7% corresponde a otras diferentes etnias», expresó Rodríguez.

Asimismo, «una población de 900 mil estudiantes en escuelas públicas, 40% es latina; 2300 agentes quisqueyanos como miembro del NYPD; los inmigrantes son el motor de NYC, con cerca de 3 millones de latinos en la Gran Manzana».

«Representan el 43% de los trabajadores en la ciudad; son propietarios de una tercera parte de todos los pequeños negocios y pagan $61 billones de dólares en impuestos y gastan más de $138 billones en el mercado».

«Ante esa realidad, debemos estar representados con directores y comisionados de las diferentes agencias; que seamos respetados, los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, dominicanos, hondureños y cubanos, entre otros», precisa Rodríguez.

Espera que los votantes latinos lo hagan en función con quien asuma el mayor compromiso con dicha agenda. «Amo ser dominicano — sostiene Ydanis– pero quiero que la agenda sea más latina, que tengamos más cosas».

Representantes de organizaciones latinas que hablaron durante el evento fueron: Pedro Zamora; Yudelka Tapia; Jeffry García; Cristal Pineda, Carlos Chacón y Juan Miguel Jiménez, entre otros.