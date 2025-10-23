Nueva York. El exconcejal dominicano por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, promotor de la «Agenda Latina» en esta ciudad se unió al congresista Adriano Espaillat y otros oficiales electos hispanos para impulsar el voto latino de forma masiva a favor del candidato demócrata a la alcaldía de NYC, Zohran Mamdani.

Hablando antes más de un centenar de líderes latinos (profesionales, empresarios, periodistas, comunitarios, taxistas, deportistas, bodegueros y ciudadanos comunes, entre otros) durante un evento la noche de este miércoles en el restaurant «Casa del Mofongo» en el Alto Manhattan, Rodríguez hizo un llamado para que voten, junto a sus familiares, amigos y relacionados por el candidato demócrata.

Dicha exhortación la hizo mientras se esperaba el debate entre los candidatos Andrew Cuomo, Mamdani y Curtis Sliwa.

Ydanis expresó que la misión es llevar a la alcaldía a un candidato que reconozca y valore el aporte de ese 28% que representa la presencia latina en la ciudad y fortalezca su agenda.

«Cada uno de nosotros tiene una historia en esta ciudad y una agenda basada en educación, más vivienda, salud, seguridad y empleo». Debemos luchar para que sigamos avanzando, expresó Ydanis tras anunciar el apoyo de su equipo y exhortar a los demás sectores neoyorkinos votar por la candidatura de Mamdani.

«Somos una fuerza, y esa fuerza debe seguir siendo representada en los estamentos de esta ciudad», agregó, seguido del aplauso de los presentes.