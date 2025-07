La comunicadora Yelida Mejía habló sobre la presión de la vida pública, campañas malintencionadas, su relación con Ovandy Camilo y su deseo de volver a la televisión

Desde ataques personales sin fundamento hasta las decisiones más difíciles que ha tomado por preservar su dignidad, Yelida Mejía expuso las dificultades que ha supuesto para ella hacer una carrera en los medios de comunicación.

Cuando la vida privada se vuelve parte del show

“Cuando inicias a trabajar en estos medios, prácticamente no tienes vida privada y encuentras personas desaprensivas que no solamente violan eso, sino que también hacen acusaciones sin ningún tipo de prueba”, aseguró.

Durante una entrevista exclusiva para HOY en el Espectáculo Podcast, “La Gran Maestra” habló sobre una campaña de difamación realizada en su contra a través de las redes sociales que le llevó a poner el caso en manos de abogados.

Indicó que las consecuencias van más allá de lo mediático, llegando a lacerar su dignidad y afectar a su familia. “Siempre van a tratar de decir cosas que te ofendan o que te hagan sentir mal, eso es parte de este juego”.

Elegir el silencio como una forma de defensa

A pesar de su estilo comunicacional directo, Yelida Mejía admite sentirse en paz, ya que intenta no violar códigos o afectar la dignidad con su trabajo. Es por esta razón que muchas veces ha optado por no responder públicamente a insultos o acusaciones.

“Si has leído a Nicolás Maquiavelo, te darás cuenta de que el silencio es el aliado número uno y el arma fundamental de cualquier guerra. Tienes que elegir con quién te vas a enfrentar. No puedes ser víctima de tus emociones. Tú te debes a un público y también a ti mismo”, señaló.

Sin embargo, “La Gran Maestra” reconoce que, en ocasiones, las situaciones llegan a salirse de control, provocando inconvenientes con algunas figuras de los medios.

Yelida Mejía reconoce que Ovandy Camilo se merece una disculpa

En un tono reflexivo, Yelidá reveló quien es la única persona de los medios de comunicación a la que quisiera pedirle perdón y superar sus diferencias del pasado: el actor y comunicador Ovandy Camilo.

«Yo no soy de pedir disculpas. A nadie. Pero entiendo y reconozco cuando alguien se lo merece y, además, es un buen muchacho y está haciendo un buen trabajo, un analista de primera”, admitió.

“Yo quiero mucho Ovandy, mi familia quiere mucho a Ovandy Camilo”, añadió. “Pero hubo un inconveniente que se salió un poco de sí”.

Cómo enfrentó el rechazo en sus inicios

También relató los inicios de su carrera en los medios, cuando enfrentó discriminación y rechazo por no encajar en los estándares tradicionales:

“Me decían: ‘¿Para dónde tu vas?’ porque empecé en un momento donde había mucho racismo, clasismo y todo terminaba en “ismo”.

“Yo para llegar a un trabajo, a veces no tenía ni para el taxi. Era una odisea conseguir hasta la ropa”, dijo. “Seguía ahí, a pesar de que mucha gente decía. ‘Tú no vas a parte’ ‘Tú no estás dentro de los cánones físicos que se requieren’,”.

En este sentido, Yelida Mejía destacó que es fundamental insistir hasta lograr las metas propuestas a pesar de las dificultades que surjan en el proceso.

La comunicación se ha distorsionado… y también es culpa del público

Yelida Mejía fue enfática al señalar que la calidad en los medios ha sido desplazada por el sensacionalismo, pero el público también tiene una cuota de responsabilidad:

«Ahora mismo la comunicación se ha distorsionado. No es lo mismo de antes. Estamos viendo cosas hasta fuera de lugar, pero también tendría que decir que hay un público que está consumiendo eso”, señaló.

En este sentido, la comunicadora señaló que este fenómeno requiere de un análisis profundo para determinar las causas y posibles soluciones requeridas para elevar la calidad del contenido que se produce en el país.

“A veces quieres hacer un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho, pero entonces tú no recibes el respaldo del público. Es un problema social que hay en la República Dominicana, que no es solamente exclusivo de los medios de comunicación, porque hay un público receptivo a eso”, aseguró.