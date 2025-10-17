Santiago. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el mayor desafío en materia financiera para el Ministerio Público y que debería preocupar a los sectores productivos del país son; el cripto-lavado, el cripto activo y las cripto-transacciones virtuales y digitales.

Informó que son millones de transacciones que se realizan en una web no regulada, donde la mayoría de ellas están encriptadas y no hay regulación alguna.

Al participar como oradora invitada al almuerzo empresarial de la zona norte de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) con su ponencia titulada “Competitividad y seguridad: un nuevo paradigma para los negocios”, Berenice Reynoso dijo que en el país se han multiplicado como escala planetaria las cripto-operaciones y que hay decenas de cajeros para hacer transacciones de cripto-activo.

La procuradora invitó al sector empresarial a generar conversaciones para no llegar tarde a esta realidad que está presente en el mercado financiero.

Informó que el Ministerio Público y las agencias de investigación se preparan para hacer frente a este fenómeno. Dijo que es una realidad objetiva que el crimen organizado que se dedica a ese negocio y las empresas vinculadas tendrán más del 98 por ciento de sus transacciones en operaciones en cripto-activo.

Lee más: Yeni Berenice

Berenice Reynoso recordó que el mes pasado en la operación Domo desarticularon una estructura criminal que hackeaba sistema de streaming que en pocos años hizo transacciones por 23 millones de dólares desde República Dominicana.

Asimismo, dijo que en la operación Falcó, en un espacio no mayor de 50 metros hicieron transacciones por más de 148 millones de dólares, en un espacio pequeño sin la necesidad de muchas personas para generar esas operaciones.

Durante su intervención, Reynoso reflexionó sobre el rol de la justicia, la transparencia institucional y la seguridad jurídica como pilares fundamentales para atraer inversiones y promover un desarrollo sostenible.

“Muchas veces el que está en seguridad no le importa o entiende que no es tan importante el tema del desarrollo económico o el que está en el sector empresarial no ve como un tema de absoluto interés el tema de seguridad, y es un error, es un error verlo de esta manera”, dijo.

Por su parte, Francesca Rainieri presidenta de AMCHAMDR, resaltó los avances alcanzados por el país en materia de institucionalidad y transparencia, citando el Investment Climate Statement 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que reconoce la mejora de 33 posiciones del país en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional entre 2020 y 2024.

“Fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica y ciudadana son condiciones esenciales para la competitividad. Un entorno seguro, predecible y basado en reglas claras incentiva la productividad, la inversión y la innovación del sector privado nacional. Es importante que todos trabajemos para consolidar un clima de negocios estable, transparente y atractivo”.