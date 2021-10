Yeni Berenice dice condición de pareja no puede eximir de pena en relación sexual no consentida

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, expresó hoy su oposición a que no se penalice al violación sexual no consentida, amparado en el hecho de poseer una relación de pareja.

Berenice expuso, en un mensaje a través de su cuenta en Twitter, que la violación es un acto de penetración a una persona sin su consentimiento».

Agregó que «atenuar o eximir la configuración del tipo por la condición de pareja de la víctima no admite una discusión mínimamente razonable».

La también exfiscal del Distrito Nacional se refirió al tema a propósito del debate escenificado por el tema de la violación sexual y la condena que debe fijarse en la modificación del Código Penal.

Algunos legisladores, como es el caso del diputado Eugenio Cedeño, consideran que no existe violación sexual si el acto no consentido se ejecuta dentro de la pareja, razón por el cual entiende que la prisión o la pena no debe ser igual a la de un violador.

Mientras que otros, como Faride Raful, consideran que la violación sexual deriva de una relación no consentida, aunque sea entre parejas.

» Desde que el abordaje consiste en que “la gente se casa para tener relaciones sexuales”, no hay más nada que hacer. Toda relación sexual NO consentida es y será siempre una violación sexual», escribió en a través de T witter.