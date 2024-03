La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, arremetió este martes contra el exprocurador, Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, sobre la propuesta de éste de ayudar a transformar el sistema penitenciario del país.

«Si Jean Alain asesora el sistema penitenciario sería como colocar a (el exnarco) Quirino a dirigir la DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas)», opinó Berenice.

Dijo además que el expediente del caso Medusa está basado en el supuesto entramado con el Plan de Humanización, con el que presuntamente, encabezado por el exprocurador, se desviaron más de 10 mil millones de pesos contra el Estado.

Se recuerda que Jean Alain Rodríguez a disposición de la Procuraduría para ayudar a concluir la Nueva Victoria y así evitar que ocurra otra tragedia como la del pasado lunes en dicho recinto, que ha dejado hasta ahora 13 muertos.

“Yo me ofrezco como me he ofrecido tres o cuatro veces voluntariamente a ayudarles en lo que sea desinteresadamente, es vidas humanas de lo que estamos hablando, mucho de ellos con presunción de inocencia, internos preventivos…eso debe dolernos a todos, eso dice mucho que decir a nivel local e internacional. Yo me vuelvo y me pongo a disposición”, expresó Jean Alain en exclusiva para Telenoticias.