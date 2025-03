Yeni Berenice y el reto de liderar la justicia sin perder su feminidad

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reflexionó sobre su trayectoria en el ámbito judicial y los desafíos que ha enfrentado, especialmente al asumir cargos de alto perfil sin perder su esencia.

“Siempre traté de no masculinizarme en el ejercicio de la función y de mantener mis características como mujer. A veces era muy frecuente que me dijeran: ‘Usted hace el trabajo como un hombre’. Y yo respondía: ‘No, lo hago como una mujer’”, expresó Reynoso.

La procuradora explicó que detrás de esa frase subyacía una visión cultural machista, que asociaba la firmeza y el liderazgo con lo masculino, cuando en realidad se trataba de características que no eran exclusivas de los hombres, sino que simplemente pocas mujeres habían ocupado ese tipo de posiciones.

“Quizá siendo fuerte, o con determinadas características, que tradicionalmente se le atribuía al hombre. No porque sean de hombres, sino porque pocas mujeres habían estado en esa función. En mi caso, fui la primera mujer designada como fiscal titular de Santiago. Entonces, no es que las mujeres se parecían en esa función cuando la ejercían con autoridad a un hombre, sino que no tenían un marco referencial hacia lo femenino», señaló la jefa del Ministerio Publicó.

Además, destacó que siempre ha procurado que sus ideas y acciones sean coherentes con su visión profesional y personal.

Sobre Yeni Berenice

Primera mujer en la Procuraduría General

Yeni Berenice Reynoso es la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General de la República, designada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Antes, fue la primera mujer al frente de la Fiscalía de Santiago, y también la más joven en asumir ese rol. Su trayectoria le ha valido apodos como “Fiscal de Hierro” o “Yeni Prisión”, debido a su firmeza en la persecución de delitos.

Su gestión en Santiago inició en 2009 y concluyó en 2011, cuando fue nombrada fiscal del Distrito Nacional, posición que ocupó hasta 2018.

Trayectoria profesional

Inició su carrera a los 17 años como paralegal en la Cámara Penal de la Corte de Apelación y en la Fiscalía de Santiago. En 2005, ingresó a la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde destacó por su desempeño académico y litigante.

En 2009, fue designada procuradora fiscal de Santiago y, en 2011, el Consejo Superior del Ministerio Público la nombró procuradora fiscal del Distrito Nacional, cargo que desempeñó hasta 2018. Ese año, fue ascendida a Procuradora General de Corte de Apelación en la Procuraduría Regional del Distrito Nacional, donde permaneció hasta 2020, cuando el presidente Luis Abinaderla designó procuradora adjunta y titular de la Dirección General de Persecución.

En 2019, figuró en la lista de los 79 preseleccionados para integrar la Suprema Corte de Justicia.

Durante su gestión en el Ministerio Público, se opuso al concurso convocado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez para elegir nuevos procuradores en el país. Además, fue una de las querellantes ante el Tribunal Superior Administrativo, donde, junto a otros colegas, demandó al Consejo Superior del Ministerio Público por presuntas violaciones a las leyes y la Constitución.

Paralelo a su carrera en el sector público, Reynoso ha trabajado en bufetes de abogados y se ha desempeñado como docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público.

