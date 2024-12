El salsero Yiyo Sarante cerró el 2024 con una presentación estelar en el Ritz Theatre de la ciudad de Elizabeth en New Jersey, donde miles de fanáticos fueron testigos de un espectáculo inolvidable con la presentación del salsero número uno de la República Dominicana.

Yiyo Sarante brindó un espectáculo de primera por más de tres (3) horas, donde puso al exigente público a disfrutar de un derroche de talento, energía y carisma, lo que mantuvo a todos en el aforo de pie coreando y bailando cada uno de los éxitos del salsero.

El evento calificado como un rotundo éxitoconsolida una vez más a Yiyo como uno de los grandes referentes de la salsa no solo dominicana si no Latinoamérica.

“Fue una noche mágica que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes. Como siempre entrego lo mejor de mí en cada escenario en el que me presento, y esta no iba a ser la excepción. Además, es la segunda vez que me presento en el teatro Ritz este 2024”, dijo Saranteen un comunicado de prensa.

Yiyo compartió con sus millones de fanáticos que el 2024 ha sido uno de los años más productivo de toda su carrera, al tiempo, que relató algunos de sus logros:

200 millones de streaming en Spotify con el sencillo “Corazón de Acero”. Presentación en el Festival de la Salsa en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Único salsero dominicano en el Billboard´s Tropical Airplay Chart con los temas: “Qué agonía” y “Mi Todo”. Rey del Carnaval de Santo Domingo Este. Ganador del reglón Salsero del Año y Canción del Año en Premios Soberano 2024. Presentación en el United Palace “sold out” en el día de las madres dominicanas. Presentación en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, FL. Ganador en la categoría Mejor Artista Salsa en Premios Heat Latin Music Awards. Presentación especial el Prudential Center, NJ.

Cabe mencionar, que Yiyo, además, concluye este 2024 con el lanzamiento del sencillo “Ella me busca” y de los videos musicales: “Simplemente amigos”, “prohíbeme verte” y “Sueños con Alas”. También se encuentra agotandouna gira en los Estados Unidos, la cual se extenderá hasta el 2025.

