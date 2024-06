La joven Demelania de los Santos dijo este martes temer por su vida tras las amenazas y golpes recibidos supuestamente por su expareja y padre de su menor hijo.

«Yo estoy siendo amenazada por «Ignacio Franquel Félix», el padre de mi hijo, constantemente me persigue, me acosa, me tuve que mudar de mi casa porque fue y rompió la puerta», explicó.

Santos reveló además que él ya le habría hecho la advertencia de que la mataría.

«Me amenazó de muerte, y yo quiero por favor que me ayuden, porque yo no quiero ser otra víctima, fue a mi otra casa donde yo vivía y rompió la puerta y me agredió. me dio con un palo, fui puse la denuncia y pedí una orden de arresto, y lo que me dijo la fiscal fue que él me puso una contrademanda que ella no me podía dar la orden», añadió.

«Él me dio a mí con un palo, fue me amenazó y me dijo que me prepare que la vida mía está en sus manos…Yo quiero que me ayuden por favor porque yo no quiero ser otra víctima más «, argumentó.

Yo tengo aparte del niño que tengo con él, dos niñas más con otra pareja y yo no quiero dejar mis hijos huérfanos

Mientras, que el padre de la joven Carlos de los Santos, indicó que «él dijo boca llena que el gastó más de 150,000 pesos para él no caer preso, y que lo va a seguir haciendo porque él tiene que darse el lujo de matar a ella y le dijo si te buscas otra pareja mientras yo siga por aquí como quiera te voy a matar».