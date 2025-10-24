“Yo quiero a mi hijo”: madre clama por joven desaparecido en Santiago Oeste

La señora Antonia Mejía lanzó un desesperado llamado público para encontrar a su hijo, José de Jesús Liriano, conocido como Kelo, quien se encuentra desaparecido desde la manana de ayer, tras salir de su residencia en el sector Los Jazmines.

Según el testimonio de la madre, el joven salió de la casa en horas de la noche y hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente no se había comunicado ni regresado, lo que encendió las alarmas familiares. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

“Yo quiero a mi hijo. Él salió anoche y desde temprano no sabemos nada. Ya hasta el sol de hoy no ha aparecido”, expresó Antonia Mejía entre lágrimas, mientras pedía apoyo de las autoridades y de la comunidad.

La familia ha iniciado una campaña de búsqueda en redes sociales y ha acudido a la Policía Nacional para formalizar la denuncia. También han solicitado que se active el protocolo de persona desaparecida, ante el temor de que el joven pueda estar en peligro.

José de Jesús Liriano es descrito como un joven tranquilo, de aproximadamente 28 años, conocido en su comunidad por colaborar en actividades deportivas y sociales. Al momento de su desaparición vestía pantalón jeans azul y camiseta blanca.