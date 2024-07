Una de las dos jóvenes atropelladas por el conductor de una reveló este miércoles que tras el roce vehicular escuchó que alguien estaba incentivando para que las hirieran.

El hecho ocurrió el pasado 30 de junio en el distrito municipal de La Laguna de Nisibón, provincia La Altagracia.

«Mi compañera ´Joely Mota Henríquez´ me dijo que escuchó cuando la mujer que acompañaba a Víctor Manuel Vásquez Ureña (Víctor Bola) le decía “chócalas de maldad, chócalas”, dijo Kendry Cesarina Soriano Minyetty.

Narró además que ella junto a su amiga Mota se encontraban en el parqueo de un centro de diversión ubicado en el referido distrito municipal, lugar donde Víctor rosó con la jeepeta marca Ford Explorer, negra, placa No. G576723, la motocicleta en la que se trasladaba, motivo por el cual les reclamaron.

“Yo estaba en la bomba con mi amiga y yo le dije vámonos que tengo que trabajar temprano, cuando salimos que yo saqué el motor del parqueo esa yipeta dio para atrás y me chocó”, manifestó.

Agregó además que está viva “porque Dios me dio otra oportunidad de vida”. “Pero yo no me di cuenta de que ellos iban detrás de mí, yo solo vi cuando estaba debajo de la guagua dando vuelta”, reveló la accidentada.

Joelys Mota Henríquez

Kendri Cesarina Soriano Minyetty y Joely Mota Henríquez, actualmente reciben atenciones médicas por los traumas y heridas contusas que presentan.

Agregan que el hoy detenido se tornó agresivo y ella emprendieron la huida para salvar su vida, pero éste logró alcanzarlas atropellándolas y causándoles las heridas que presentan.

Se entregó a las autoridades

La Policía Nacional informó este miércoles que se entregó un hombre que fue captado en video en el momento que perseguía a dos mujeres que iban a bordo de una motocicleta, a quienes atropelló con la jeepeta que conducía, en un hecho ocurrido el domingo 30 de junio del año en curso en el distrito municipal de La Laguna de Nisibón, provincia La Altagracia.

Se trata de Víctor Manuel Vásquez Ureña (a) Víctor Bola, de 38 años, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 02887-2024, por tentativa de homicidio en contra de Kendri Cesarina Soriano Minyetty y Joely Mota Henríquez, quienes reciben atenciones médicas por los traumas y heridas contusas que presentan.

Vásquez Ureña (a) Víctor Bola se entregó en presencia de un presentador de televisión de esa localidad, en la oficina de la fiscalía, donde también se encontraba el encargado de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios).

Tanto el detenido como el vehículo en mención serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.