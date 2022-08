“Yo solo sé que era coja y me mandé corriendo”, usuaria del Metro tras humareda

Tras la fuerte humareda que afectó hoy a uno de los trenes del Metro de Santo Domingo, una de las usuarias narró que al momento de abrirse la puerta salió corriendo olvidando que “era coja”.

“Mi amor yo no sé, yo solo sé que era coja y me mandé corriendo. Se me olvidó que era coja”, expresó la usuaria con bastón en manos.

Otra usuaria del Metro llegó a decir que el tren, “cogiendo fuego era que esa vaina estaba”.

Varios usuarios reportaron que desde la estación Pedro Francisco Bonó ubicada en la avenida Núñez de Cáceres sentían un fuerte olor a «quemado», y es al llegar a la estación Freddy Beras Goico de la avenida López de Vega cuando se hizo más intenso y lograron salir del tren.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la fuerte humareda. No se reportaron personas heridos ante lo ocurrido.

Las autoridades de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) no se han manifestado sobre el hecho.