Yokasta Lara sobre el Gautier : “Las quejas siempre van a existir, pero hay mejoría”

Paro convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD),en los hospitales y las Sociedades Médicas Especializadas del pais,(clinicas privada) por 12 horas,en la foto hospital Salvador B Gautier/foto José de León

La doctora Yokasta Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), se refirió a la situación crítica que enfrenta el Hospital Salvador B. Gautier, reconociendo que la emergencia del centro médico experimenta episodios de saturación debido al alto volumen de pacientes.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno, transmitido por Teleantillas canal 2, Lara explicó que es común que el área de emergencia reciba una cantidad elevada de personas, lo que puede sobrepasar la capacidad instalada del hospital.

“Las quejas siempre van a existir, lo que no se puede negar es la mejoría de los servicios”, afirmó.

La funcionaria también señaló que parte de la congestión se debe a la dinámica del personal médico, indicando que en ocasiones varios especialistas deben evaluar a un paciente antes de que se autorice su traslado o ingreso.

“A veces tiene que pasar sala varios especialistas, y hasta que el último no diga que se va”, comentó.

Además, Lara destacó que uno de los factores que agrava la situación es la resistencia de muchos pacientes a ser referidos a otros centros hospitalarios.

Según explicó, esta negativa suele estar motivada por razones de comodidad o preferencia personal, lo que dificulta la gestión eficiente de los recursos y el flujo de atención dentro del sistema de salud.

El Hospital Salvador B. Gautier, fundado en 1951, ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de médicos y pacientes, quienes han señalado deficiencias en infraestructura, falta de insumos y condiciones de hacinamiento.