Nueva York. El doctor Yomare Polanco aclaró que no está en contra de la celebración de elecciones en territorio estadounidense, pero sí en contra de la corrupción e impunidad.

“No estoy en contra de la democracia, sino en contra de la delincuencia”, afirmó.

Precisó que la pasada Junta Central Electoral (JCE) exportó criminales para acá (USA), a delinquir, agrupándosele otros grupos para criminalizar las elecciones, y tiene pruebas, las cuales han sido depositadas en la propia Junta, Cámara de Cuentas, Pepca, y el Ministerio Público.

Asimismo, al Fiscal Electoral, Tribunal Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE), y este último emitió la sentencia No.793-2020 para recontar los votos, pero fue desacatada.

“Vinieron a cometer actos delictivos, entre ellos evasión de impuestos, lavado de dinero, obstrucción de justicia, hubo negligencia, formándose una mafia entre políticos para beneficiarse. Eso no fue casual, fue premeditado”, precisó Polanco.

“Confabularon una mafia, una organización criminal para quitarle el derecho a la diáspora, a la comunidad dominicana en el exterior, de “elegir y ser elegido”, porque la democracia es democracia cuando la mayoría elige a sus representantes y no cuando dos o tres quieran imponerse a la ley”, dijo.

“Por eso decimos que el fraude en las elecciones del 5 de julio 2020 en mi contra no quiero le vuelva a pasar a más nadie, y mucho menos a la comunidad”, añadió.

Recordó que en el 2020 hubo aquí un desfalcó del erario de más de cinco millones de dólares, quitándole el derecho a la diáspora de elegir y ser elegido, quitándole un diputado porque según ellos son los reyes.

Añadió que pasó 24 meses diciendo no querer llevar el caso a USA porque se le puede ir de las manos.

“Ahora las autoridades dominicanas y algunos políticos me quieren acusar de que no quiero que se hagan elecciones en USA, pero, que se hagan luego de aclarar el gran fraude, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, sentenció.

Dijo que nadie ha hecho nada en RD, porque ha llevado esto a las diferentes instancias y por eso trajo el caso a EUA, a la Corte Federal del Distrito Este de Pensilvania que está apoderada del mismo, marcado con el No. 2:22-cv-02598-ER. documento 5. archivo del 09-28-22.

“Lucharemos para no permitir que hagan de los EUA y de la diáspora lo que han hecho de RD, que funcionarios y políticos, no todos, tienen la cultura que si es por dinero todo está bien, y en USA hay que trabajar con principios”, expresó.

“Por eso Julito (Hazim) dice que lo mejor que va a pasar es que todo eso quedará al desnudo y por eso estas elecciones en el exterior son inútiles, un disparate que hay que eliminar, no porque Polanco quiere que las eliminen, es porque el sistema ha permitido se comentan actos delincuenciales y queden impugnen todavía”, dijo.

Polanco emitió sus declaraciones por el canal de TV hispano “América” que se transmite para los EUA y retransmitido por varios canales en la RD.